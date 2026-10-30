Aïd Al Wahda: un an après, le Maroc consolide ses acquis diplomatiques sur la question du Sahara

Le peuple marocain célèbre ce samedi le premier anniversaire de la Fête de l’Unité (Aïd Al Wahda), instituée par le roi Mohammed VI comme un rendez-vous national annuel pour commémorer le tournant historique qu’a connu la question du Sahara marocain et exprimer l’attachement à l’unité nationale et territoriale du Royaume.

«Le Souverain a retenu le 31 octobre pour cette commémoration annuelle. Cette date correspond à l’adoption, l’année dernière, de la résolution n° 2797 par le Conseil de sécurité, un moment charnière dans l’évolution de la cause nationale», écrit l’éditorialiste d’Al Akhbar dans l’édition du week-end des 31 octobre et 1er novembre.

L’instauration de la Fête de l’Unité n’a été ni une décision protocolaire ni le simple ajout d’un jour férié au calendrier national. Elle a porté des messages politiques et diplomatiques forts, reflétant l’ampleur de l’évolution du dossier du Sahara marocain après des décennies de lutte diplomatique et de tentatives d’usure du Maroc dans un conflit artificiel qui a privé la région du Maghreb de nombreuses opportunités de développement et d’intégration.

Au cours de l’année écoulée depuis l’instauration de cette fête, le Maroc a continué à engranger d’importants acquis diplomatiques, avec une succession de reconnaissances internationales du sérieux de sa proposition d’autonomie et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Au premier rang des pays ayant exprimé ces positions figurent les États-Unis, qui ont renouvelé leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et réaffirmé leur soutien à l’initiative d’autonomie comme unique base d’une solution juste et durable au conflit, tout en se disant disposés à soutenir les entreprises américaines désireuses d’investir dans les provinces du Sud.

Parmi les indicateurs les plus marquants de cette transformation figure l’adoption à la majorité, courant octobre, par la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, de sa résolution annuelle sur le Sahara marocain. «Le texte contenait une référence explicite à la résolution 2797, ce qui traduit la prise en compte des conclusions du Conseil de sécurité dans les débats des organes de l’Assemblée générale et confirme l’élargissement du soutien international au processus soutenu par le Maroc», écrit l’éditorialiste d’Al Akhbar.

En fin de compte, la Fête de l’Unité n’est pas seulement une célébration de ce qui a été accompli, mais aussi un rendez-vous pour renouveler l’engagement à poursuivre la défense de l’intégrité territoriale et à capitaliser sur les victoires diplomatiques afin de parvenir à un règlement définitif de ce dossier.