Fête de l’Unité: les préparatifs battent leur plein à Laâyoune

La ville de Laâyoune a entamé ses préparatifs pour la célébration de la Fête de l’Unité, prévue le 31 octobre. Au programme, l’embellissement des rues et des ruelles, la réfection des trottoirs, la rénovation de certains espaces publics ainsi que l’entretien des espaces verts. Ces aménagements sont destinés à donner à la capitale du Sahara marocain un visage festif à l’approche de cette échéance.

La caméra du site Le360 a capté plusieurs aspects de ces préparatifs dans différents quartiers de la ville. Les autorités ont notamment lancé l’installation de décorations artistiques et de dispositifs esthétiques destinés à transformer le paysage urbain et à accompagner les célébrations du 31 octobre.

Les opérations déployées concernent également la peinture des trottoirs, la remise en état de certains d’entre eux et l’entretien des espaces verts et des lieux publics. Ces interventions s’inscrivent dans les préparatifs visant à accueillir cette commémoration dans une atmosphère festive.

Au-delà de leur dimension esthétique, ces aménagements interviennent dans un contexte marqué par les développements politiques et diplomatiques liés à la question du Sahara marocain.

Interrogé à ce sujet par Le360, le chercheur en droit public Cheikh Boussaid a souligné l’importance de ces préparatifs vu le contexte politique et diplomatique dans lequel intervient la Fête de l’Unité. Il a notamment évoqué les acquis réalisés par le Maroc dans le dossier du Sahara, en mettant l’accent sur la portée de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies dans l’évolution de l’approche internationale du plan marocain d’autonomie.

Des symboles liés à la cause nationale

Pour sa part, le militant associatif et des droits de l’homme Omar Akhnibila estime que les décorations et les installations qui commencent à orner les rues de Laâyoune dépassent leur seule fonction esthétique. Elles traduisent, selon lui, l’attachement des habitants à l’unité nationale et leur lien avec le Maroc.

Il a également insisté sur l’importance des célébrations accompagnant cette échéance, qui permettent de revenir sur les principales étapes de la cause nationale et sur ses évolutions politiques et diplomatiques.

Les préparatifs actuels rappellent les festivités organisées l’année dernière à Laâyoune à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte. La ville avait alors accueilli plusieurs manifestations festives, accompagnées notamment de la mise en lumière de structures décoratives installées le long de plusieurs artères.

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Le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, le wali de la sûreté de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, et le président du conseil communal de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid, avaient présidé, aux côtés de personnalités civiles et militaires ainsi que d’élus, le lancement officiel de l’opération d’illumination de ces installations.

La cérémonie avait débuté au boulevard Hassan II, dans une mise en scène faisant référence à la symbolique de la Marche verte et à sa place dans la mémoire nationale.

Les opérations d’embellissement menées actuellement se poursuivent dans l’attente du lancement des manifestations prévues pour la Fête de l’Unité, le 31 octobre.