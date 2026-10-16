Sahara marocain: la Quatrième Commission de l’ONU entérine la référence à la résolution 2797

L’approbation, par la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, de la résolution relative au Sahara marocain, par 152 voix contre 2 et 7 abstentions, revêt une importance particulière dans la mesure où le texte comprend une référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Adoptée le 31 octobre 2025, cette résolution a consacré l’initiative marocaine d’autonomie comme base pour parvenir à une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine, selon les termes du texte adopté.

«C’est la raison pour laquelle la gestion du dossier du Sahara marocain n’est plus régie par la seule répétition des résolutions annuelles et des formules diplomatiques traditionnelles», indique l’éditorialiste d’Al Akhbar dans son édition du week-end des 17 et 18 octobre. Les développements successifs imposent désormais une lecture attentive des transformations que connaissent les positions de la communauté internationale, ainsi que de leurs répercussions sur le processus de recherche d’une solution politique à ce conflit.

L’inclusion de la résolution 2797 dans le texte adopté par la Quatrième Commission constitue une évolution qui mérite que l’on s’y arrête, non pas comme un règlement définitif du conflit, mais plutôt comme un indicateur de l’élargissement du débat international autour de l’approche soutenue par le Maroc et de l’importance de capitaliser sur les résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste et durable.

La référence à cette résolution au sein de la Quatrième Commission donne une impulsion supplémentaire à la dynamique de la diplomatie marocaine et renforce la position de Rabat dans le débat sur une solution possible. L’accumulation des acquis diplomatiques se traduit également par la réaffirmation du rôle et de la responsabilité des quatre parties, y compris l’Algérie, dans l’adhésion de bonne foi au processus politique, ainsi que par l’insistance sur la nécessité de poursuivre les négociations sous l’égide des Nations unies.

«C’est là une indication qui place les parties concernées devant leurs responsabilités et réaffirme que la prochaine étape ne doit pas être l’otage de postures rigides. Elle doit, au contraire, devenir une occasion de tester la véritable volonté politique d’avancer vers un règlement», note l’éditorialiste d’Al Akhbar.

Mais le pari marocain ne se limite pas à marquer de nouveaux points dans les forums internationaux ou à célébrer les résultats des votes. Il va au-delà et vise à transformer ces acquis et ces succès diplomatiques en un progrès sensible dans le processus de règlement. Il permet également de poursuivre la défense de l’initiative d’autonomie, proposition avancée par le Maroc comme cadre de règlement.