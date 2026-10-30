Chichaoua: trois frères arrêtés après le meurtre d’un homme soupçonné d’entretenir une liaison avec leur mère

Trois frères résidant dans la région de Chichaoua ont tué un quinquagénaire qu’ils soupçonnaient d’entretenir une relation intime avec leur mère, qui est veuve. Le drame s’est noué lorsque les trois frères, dont les soupçons étaient alimentés par les visites fréquentes de l’homme au domicile familial en leur absence, ont décidé de passer à l’acte. «Les trois frères ont surpris l’homme et l’ont violemment agressé, avant que l’un d’eux ne lui porte un coup de bâton à la tête, le tuant sur le coup», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 31 octobre et 1er novembre.

Après avoir constaté le décès de la victime, les agresseurs ont tenté de se débarrasser du corps en le transportant vers un douar voisin. Pris de remords ou ne sachant plus quelle conduite adopter, ils ont finalement renoncé à dissimuler le corps et se sont présentés d’eux-mêmes au poste de la Gendarmerie royale. Les trois frères ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire. L’un d’eux a fini par reconnaître avoir porté le coup mortel.

L’enquête menée par les autorités a permis de reconstituer le déroulement des faits. Les trois frères avaient recueilli des informations et des indices sur les visites jugées suspectes de la victime, qui aurait profité de leur absence pour retrouver leur mère. Ces visites répétées et le comportement de l’homme avaient éveillé les soupçons et attisé la colère de la famille, d’autant que des rumeurs commençaient à circuler dans le voisinage au sujet d’une liaison illégitime entre leur mère et le quinquagénaire, au domicile familial.

Estimant que leur honneur familial était bafoué, les frères ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Les versions divergent légèrement quant au déroulement exact de l’agression: certains témoignages évoquent une surveillance de la victime jusqu’à son entrée dans la maison, tandis que d’autres font état d’une embuscade sur son chemin. «L’issue demeure tragique : l’un des frères a fini par lui porter un coup mortel après s’être convaincu de l’existence de cette liaison, qu’il jugeait interdite», souligne Assabah.

L’affaire a entraîné une importante mobilisation des éléments de la Gendarmerie royale, qui se sont immédiatement rendus sur les lieux du crime. Les gendarmes ont procédé à une inspection minutieuse de la scène et recueilli des indices matériels avant d’ordonner le transfert du corps à la morgue pour autopsie.