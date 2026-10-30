Sahara: le veto de Moscou retarde la résolution 2026, il n’arrête pas la marche du plan d’autonomie marocain

Ce vendredi 30 octobre 2026, le Conseil de sécurité n’a pas adopté le projet de résolution présenté par les États-Unis sur le Sahara marocain. Le texte a été bloqué par le veto de la Russie, membre permanent. Le décompte est pourtant de onze voix pour, une contre (la Russie) et trois abstentions: la Chine, le Pakistan et la Somalie. Il faut au moins 9 voix et l’absence de veto pour qu’une résolution passe: le texte américain a donc été arrêté non par un manque de soutien, mais par un seul veto.

En agissant ainsi, la Russie a fait le choix du blocage diplomatique et du statu quo. Toutefois, si cette posture parvient à retarder l’adoption formelle du texte à New York, elle demeure impuissante face à la dynamique stratégique irréversible qui s’est installée sur le terrain. L’analyse du texte rejeté, et de l’écrasante majorité qui s’était constituée autour de lui, avec 11 votes favorables, démontre que l’initiative marocaine d’autonomie s’impose plus que jamais comme l’unique horizon politique.

Premier enseignement du projet de texte: la proposition d’autonomie présentée par le Maroc était reconnue comme le cadre exclusif de toute négociation future. Dans la rédaction soumise au vote, la rhétorique internationale franchit un cap décisif: l’autonomie n’est plus seulement qualifiée de «sérieuse et crédible», elle est désormais consacrée comme la only basis, la seule et unique base. Le texte salue les efforts de facilitation menés par les États-Unis et l’Envoyé personnel du Secrétaire général lors des trois cycles de négociations directes tenus à Washington et à Madrid entre le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie. En scellant la proposition marocaine comme l’unique référence des discussions, le Conseil visait à fermer la porte aux options irréalistes pour verrouiller définitivement le cadre politique.

Le texte rejeté par le veto russe prévoyait une transformation institutionnelle d’envergure: le passage de la MINURSO à la MINUSO (Mission des Nations Unies au Sahara occidental) à compter du 1er novembre 2026. L’abandon programmé du terme «référendum» (le «R» du sigle historique) constitue une rupture juridique claire. Les rédacteurs du texte prenaient ainsi acte de l’obsolescence du processus référendaire pour adapter le format et les effectifs de la mission aux réalités contemporaines du terrain.

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Pendant des décennies, la propagande des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume a voulu imposer le Polisario comme le représentant exclusif des populations sahraouies. Le projet de résolution écorne ce mythe en demandant à l’Envoyé personnel de consulter un panel élargi d’interlocuteurs: élus régionaux de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab, acteurs de la société civile, représentants de la diaspora et mouvements alternatifs tels que le Mouvement sahraoui pour la paix. Le texte s’attaquait également à l’opacité entretenue dans les camps de Tindouf, en territoire algérien. Prenant acte de la détérioration des conditions humanitaires, le projet imposait au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de finaliser, dans un délai strict de six mois, l’enregistrement complet de la population. Cette exigence de transparence, à conduire «sans ingérence d’aucune entité», visait directement le Polisario et l’Algérie pour mettre fin aux risques de détournement de l’aide internationale.

L’obstruction russe, motivée par des considérations qui dépassent largement le cadre régional, agit comme un simple ralentisseur du calendrier dans les couloirs du Conseil de sécurité. Mais sur le plan diplomatique et politique, le signal envoyé est limpide: primauté de l’autonomie, caducité du référendum, soutien unanime des pays africains et consensus international autour de la souveraineté du Royaume. Ce veto offre un répit artificiel au régime d’Alger et au Polisario, mais il ne saurait masquer l’impasse stratégique dans laquelle ils se trouvent après un demi-siècle d’hostilité. La trajectoire est tracée: malgré le retard imposé par la diplomatie moscovite, la marche du plan d’autonomie marocain demeure le seul chemin vers une solution politique définitive.

Reste la question du mandat de la MINURSO, dont le mandat n’a de facto pas été prolongé. L’absence de prorogation provoquée par le veto de Moscou suppose, au mieux, un fonctionnement a minima sous la gestion administrative du Secrétariat général des Nations unies. Ce blocage diplomatique accélère de fait la caducité de son format. Sur ce point comme sur bien d’autres, le veto russe interroge.