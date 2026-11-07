Démolition ou transfert de «La Ferraille de Salmia» à Casablanca? L’incertitude plane

Les professionnels de «La Ferraille de Salmia» restent dans l’incertitude quant au transfert de leur marché, annoncé par les autorités locales mais toujours sans calendrier précis. La perspective d’une démolition pèse sur l’activité de ce site, présenté comme le plus grand marché africain de pièces automobiles d’occasion. Sa relocalisation serait envisagée dans la zone de Médiouna.

Depuis plus de six mois, les commerçants attendent de connaître les modalités et la date de leur déménagement, malgré plusieurs réunions entre les autorités et la Fédération régionale des importateurs et vendeurs de pièces détachées d’occasion de Salmia.

Un terrain situé à proximité de la décharge de Médiouna a été retenu pour accueillir les professionnels. Le futur site doit offrir des conditions d’exploitation mieux adaptées que celles du marché actuel, devenu trop contraignant pour les besoins du secteur. Alimentée par des importations en provenance de nombreux pays, Salmia s’est imposée comme une place forte du négoce de pièces automobiles d’occasion, dont le rayonnement dépasse les frontières marocaines.

Soufiane Aziz, président de la Fédération régionale des importateurs et vendeurs de pièces détachées d’occasion de Salmia, affirme toutefois qu’aucune nouvelle échéance n’a été communiquée. «Ce manque de visibilité pèse directement sur l’activité. Les commerçants hésitent à importer de nouvelles marchandises, de peur de voir leurs investissements compromis par une démolition ou un transfert qui pourrait intervenir à tout moment», confie-t-il.

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Après six mois d’attente, le ralentissement se traduit par une baisse de la fréquentation des boutiques et le départ progressif de petits commerçants. Ces derniers contribuaient pourtant au fonctionnement du marché en orientant les clients vers les magasins et en les aidant à trouver les références compatibles avec leurs véhicules.

Des approvisionnements freinés, des emplois supprimés

Selon Soufiane Aziz, les professionnels limitent désormais le renouvellement de leurs stocks. Ils redoutent qu’une démolition ne leur impose un déménagement précipité, sans conditions de manutention et de transport adaptées. Une telle opération pourrait, selon lui, entraîner la perte d’une partie des marchandises, voire de la moitié des stocks.

«لافيراي» السالمية

Cette contraction de l’activité affecte également l’emploi. Le président de la Fédération affirme que les commerçants ont dû se séparer de près de la moitié de leurs salariés, en raison de la baisse de la demande et des difficultés à renouveler une offre répondant aux besoins des clients.

Les autorités locales avaient pourtant annoncé que les travaux d’aménagement du site d’accueil seraient engagés dans les mois suivant l’annonce du transfert. L’objectif était de structurer l’activité dans un espace mieux organisé, répondant aux exigences professionnelles et à l’évolution du commerce de pièces détachées d’occasion.