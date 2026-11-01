Marjane inaugure son 45ème hypermarché à Dakhla

La ville de Dakhla a accueilli ce week-end l’inauguration de son premier hypermarché du groupe Marjane, une nouvelle implantation qui s’inscrit dans la stratégie d’expansion de l’enseigne dans les provinces du Sud. Après Guelmim, où le groupe s’est installé en 2014, puis Laâyoune en 2024, cette troisième implantation vient accompagner les transformations économiques et urbaines de la région, tout en élargissant les possibilités de consommation et de services offertes aux habitants.

Au-delà de son volet commercial, le projet se distingue par l’importance de l’investissement engagé et la diversité de ses composantes. Déployé en deux phases, il associe un hypermarché Marjane et un Retail Park appelé à réunir enseignes commerciales, restaurants, cafés et espaces de loisirs. À terme, l’ensemble devrait générer plus de 500 emplois directs et indirects.

«L’ouverture de cet hypermarché à Dakhla traduit notre ambition d’accompagner la dynamique que connaissent les provinces du Sud et de contribuer au renforcement de l’attractivité de la ville», déclare Mhamed Chliyeh, directeur général délégué chargé des magasins Marjane.

Le responsable souligne également la dimension économique et sociale de cette implantation, qui ne se limite pas à l’extension du réseau du groupe. «Notre objectif est aussi de créer un impact économique durable, de soutenir l’emploi local et de permettre aux habitants de bénéficier d’une offre commerciale diversifiée et de qualité, à des prix compétitifs», ajoute-t-il. Le groupe entend ainsi inscrire son implantation dans la durée, en tenant compte des spécificités de la région et des attentes de ses habitants.

La première phase du projet concerne l’ouverture de l’hypermarché Marjane, qui a mobilisé un investissement de 180 millions de dirhams. S’étendant sur une superficie commerciale de 4500 m², hors locaux commerciaux annexes, cette première composante devrait générer plus de 200 emplois directs et indirects.

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L’ouverture de cet espace vient étoffer les infrastructures commerciales de Dakhla, en proposant aux habitants un éventail supplémentaire de produits et de services. Elle constitue également le premier volet d’un projet plus vaste, dont la seconde phase doit donner une nouvelle dimension à l’ensemble. Celle-ci porte sur la réalisation d’un Retail Park de plus de 12.000 m², pour un investissement additionnel de 80 millions de dirhams.

Des espaces de divertissement et différents services viendront compléter cette offre, avec l’ambition de faire du site un lieu de fréquentation qui dépasse les seules activités d’achat. Habitants et visiteurs pourront ainsi y trouver un espace de shopping, de restauration et de détente, dans un environnement ouvert sur la lagune.

Cette deuxième phase devrait, à elle seule, permettre la création d’environ 300 emplois directs et indirects. En cumulant les deux composantes, le projet devrait ainsi dépasser les 500 postes annoncés, confirmant son poids dans le tissu économique local.

Photo collective du personnel Marjane à l'occasion de l'Inauguration du 45ème hypermarché de l'enseigne à Dakhla.

À travers cette nouvelle implantation, Marjane mise sur le potentiel de la ville de Dakhla et sur une demande croissante en infrastructures commerciales et en services. L’arrivée de nouvelles enseignes, la diversification de l’offre et les perspectives d’emploi constituent autant de retombées attendues de cet investissement, qui vient renforcer l’attractivité économique de la ville.

Le projet intègre également une dimension environnementale, dans le prolongement des engagements de Marjane Group en faveur d’un commerce plus responsable. Déjà équipés en énergie photovoltaïque, 22 hypermarchés du groupe fonctionnent à l’énergie solaire, avec l’objectif de couvrir 100% des magasins éligibles à l’horizon 2030. Le site de Dakhla devrait, pour sa part, être doté de panneaux photovoltaïques courant 2027, afin de contribuer à la réduction de son empreinte carbone.