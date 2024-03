Marjane ouvre ses portes à Laâyoune, plus de 25.000 produits à portée de main

C’est dans une atmosphère festive et en présence de plusieurs personnalités de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra que Marjane Group a inauguré son premier hypermarché à Laâyoune. Ce nouvel espace commercial vient renforcer le maillage du géant de la grande distribution, portant à 42 le nombre de ses hypermarchés à travers le Royaume, et à 171 la somme de ses magasins tous formats confondus, répartis sur plus de 40 villes.

Le projet, fruit de sept mois de travaux, a mobilisé un investissement de 210 millions de dirhams. Il s’étend sur plus de 12.500 m2, dont 5 500 m2 dédiés à l’espace de vente, et emploie 210 collaborateurs, dont 80% ont été recrutés localement, fait savoir Yassine El Marrakchi, directeur des relations publiques de Marjane.

Ibrahim El Tarouzi, président de l’Association pour la protection des consommateurs de Laâyoune, a estimé que cet hypermarché créera de nombreuses opportunités d’emploi pour les jeunes de la ville, issus des écoles et instituts de formation professionnelle publics et privés.

Situé en centre-ville, dans la phase 1 du Parc d’activité commerciale Mazeej Mall, l’hypermarché flambant neuf propose une expérience d’achat à la fois pratique et variée pour les résidents de Laâyoune et des régions avoisinantes. Grâce à un assortiment riche de plus de 25.000 références, les consommateurs auront en effet l’embarras du choix parmi un vaste éventail de produits.

Une offre aussi riche que variée

L’hypermarché met aussi un point d’honneur à garantir la fraîcheur et la qualité de ses produits, proposant une large sélection d’aliments frais, incluant fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, ainsi que des pains, pâtisseries et viennoiseries préparés sur place.

Face à une demande croissante pour les produits bio et locaux, une section spéciale leur est dédiée. L’hypermarché propose également une gamme étendue de produits pour la maison et l’électroménager, des articles de beauté, d’hygiène, électroniques, de mode et accessoires, sans oublier les jouets et les équipements sportifs.