Une marketplace 100% digitale: les nouvelles ambitions du groupe Marjane

Marjanemall entame une étape majeure de son développement pour devenir la plus fiable et la plus grande marketplace du Maroc. C’est ce qu’annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc, précisant que la marketplace 100% digitale Marjanemall a mis plusieurs mois avant son lancement officiel lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière à Casablanca. Au mois de février dernier, un pré-lancement avait eu lieu et a servi de véritable test servant à perfectionner la marketplace.

La plateforme «renforce résolument le positionnement de Marjane Group dans le marché en pleine expansion du e-commerce. Cette nouvelle activité d’intermédiaire tiers de confiance entre les vendeurs et les clients est une innovation pour le Groupe», lit-on.

Ces derniers mois, Marjanemall a su gagner la confiance de plus de 700 partenaires-vendeurs: grandes enseignes ou marques nationales et internationales et producteurs locaux. Ces partenaires sont, selon les responsables de l’entreprise, soigneusement sélectionnés afin de respecter l’engagement de proposer des produits 100% certifiés aux meilleurs prix, avec une expérience client aux standards internationaux.

Aujourd’hui, Marjanemall accélère son développement et lance son application mobile accessible sur les deux stores Google et Apple. «Le développement du digital est une orientation stratégique pour Marjane Group. Le lancement de la marketplace Marjanemall, à travers une entité dédiée, permet au groupe de confirmer son leadership dans les canaux de vente en ligne, au même titre que dans les canaux physiques, pour continuer à bien servir nos clients», a déclaré Ayoub Azami, président directeur général de Marjane Group, cité par le quotidien.

«Ce qui nous anime à Marjanemall, c’est de permettre à tous les Marocains d’acheter en ligne en toute confiance. Cela passe par un focus particulier sur l’expérience client, une sélection rigoureuse des partenaires-vendeurs, et le développement de plateformes technologiques ergonomiques aux meilleurs standards internationaux», précise Kamal Khalis, directeur général adjoint de Marjane Group en charge de la transformation digitale.

Quelques mois après son pré-lancement, Marjanemall a réalisé des avancées majeures. A noter une offre qui a triplé avec plus de 250.000 produits et une expérience client avec un taux de satisfaction de plus de 90 %. Ce développement a permis la création à ce jour de plus de 200 emplois directs et indirects.