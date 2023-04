Grande distribution: le Groupe Marjane réussit l’adoption du référentiel «FSQS»

Près d’un an après l’adoption du référentiel «Food Store Quality Standard» (FSQS), référentiel international relatif au contrôle de la sécurité sanitaire des aliments commercialisés dans la grande distribution, le Groupe Marjane affiche de très bons résultats. Avec une note globale de 89% (moyenne des 34 hypermarchés déjà inspectés), le Groupe Marjane place ses magasins parmi les mieux notés, surtout en comparaison avec la moyenne en Europe, qui a été de 82% en 2022.

Ces résultats remarquables témoignent de l’engagement du Groupe à offrir des services et des produits qui répondent aux standards nationaux et internationaux en matière de sécurité sanitaire et d’hygiène alimentaire. Le FSQS est un référentiel d’inspection utilisé par la grande distribution européenne, qui permet de mesurer de manière factuelle le niveau de maîtrise des points de vente au regard de la sécurité sanitaire des aliments commercialisés.

Première enseigne extra-européenne

Ce référentiel a été initié par la Food Store Quality Association (FSQA), à laquelle a adhéré le groupe Marjane le 25 novembre 2021, devenant ainsi la première enseigne extra-européenne à faire partie de ce regroupement qui compte déjà 14 enseignes européennes de la grande distribution. Suite à cette adhésion, le leader national de la grande distribution s’est engagé dans un processus d’adoption du référentiel FSQS. Sur les 41 hypermarchés et 68 supermarchés que compte le Groupe Marjane, 34 hypermarchés ont déjà été soumis à des inspections par Eurofins Food Assurance (EFA), acteur majeur dans l’accompagnement à la maîtrise de l’hygiène des entreprises agroalimentaire et de la distribution.

Lire aussi : Marjane Élu Service Client de l'Année Maroc 2023

Les inspecteurs accrédités ont ainsi passé au peigne fin tous les maillons et les activités des magasins, du nettoyage à la désinfection, en passant par la température, l’équipement, l’étiquetage, la traçabilité et la gestion des non-conformités. Un processus continu dans lequel s’est engagé, de manière volontariste, le Groupe Marjane et qui s’est déroulé dans de très bonnes conditions.

Un vaste programme de formation

Pour accompagner ce processus et répondre aux exigences du référentiel FSQS, Marjane a déployé un vaste programme de formation de ses collaborateurs. Ce plan de formation a totalisé près de 2.500 jours-personnes en 2022 et a concerné l’ensemble des relais hygiène et sécurité, ainsi que l’ensemble des collaborateurs du département frais, de la réception de la marchandise et du technique.

Au niveau du matériel, le Groupe a procédé à la mise à niveau de ses actifs liés au froid, à l’hygiène et la sécurité pour répondre aux standards FSQS, pour un investissement se montant à 45 millions de dirhams en 2022. Les procédures de tous les processus ont également été actualisées selon la démarche HACCP reconnue comme la plus efficace pour garantir la sécurité alimentaire.

Lire aussi : Marjane et Nareva s’allient pour l’équipement de 32 hypermarchés en centrales photovoltaïques

«Tous les collaborateurs ont adhéré à ce programme et ont volontairement et facilement adopté toutes les exigences du référentiel FSQS, puisque nous disposions déjà de règles poussées et d’une politique avancée en matière de sécurité sanitaire et d’hygiène alimentaire», a déclaré Mounir Souddati, Directeur Qualité, Sécurité sanitaire et alimentaire du Groupe Marjane.

Rehausser les standards

«Avec l’arrivée du Groupe Marjane, la première entreprise de la région MEA à adhérer à notre association, nous franchissons une étape importante dans notre quête d’accroître le niveau de sécurité sanitaire au bénéfice des consommateurs. Nous sommes honorés de pouvoir collaborer avec une entreprise qui partage notre engagement en faveur de la qualité et nous sommes convaincus que notre accompagnement permettra au Groupe Marjane de consolider ses pratiques et d’atteindre durablement ses objectifs», a affirmé Pauline Maigrat, directrice technique de l’association professionnelle FSQA.

Avec la réussite de l’adoption du référentiel FSQS, le Groupe Marjane réaffirme sa volonté de respecter ses engagements vis-à-vis de ses clients, en rehaussant ses standards en matière de sécurité sanitaire des aliments et en proposant, dans l’ensemble de ses magasins, des produits frais et de bonne qualité.