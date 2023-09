Groupe Marjane: «Les bénéfices liés aux ventes destinées aux aides seront reversés au Fonds de solidarité séisme»

Le groupe Marjane group balaie du revers de la main toutes les rumeurs à son égard et répond aux critiques qui lui ont été adressées au lendemain du séisme du vendredi 8 septembre. Le géant de la grande distribution est accusé de ne pas avoir participé à l’effort national de solidarité et de n’avoir pas avoir apporté son aide aux sinistrés.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 12 septembre, Marjane informe ses clients qu’il «participe bel et bien, photos à l’appui, à l’effort national de solidarité» et que «les bénéfices liés aux ventes destinées aux aides aux sinistrés du séisme seront intégralement reversés au Fonds de Solidarité Séisme».

Le groupe dit également avoir contribué en nature et de manière directe dès le lendemain de la tragédie via le don aux autorités locales de tout son stock de tentes, soit 1.200 unités, ce qui permettra d’abriter 4.000 personnes.

Lire aussi : Séisme: le bilan monte à 2.901 morts et 5.530 blessés

S’y ajoutent la préparation et la remise de kits d’urgence, assemblés dans son entrepôt central de Casablanca et acheminés jusqu’aux chefs-lieux des provinces concernées. Ce dispositif d’urgence comprend 90.000 kits de denrées alimentaires prêtes à la consommation, 23.000 kits de produits alimentaires de première nécessité et 15.000 couvertures.

Ce n’est pas tout. Dès le lendemain du séisme, Marjane a procédé à la mise en place de canaux de collecte de dons pour les citoyens, résidents au Maroc ou à l’étranger, à travers ses magasins en installant des dispositifs dédiés à la collecte dans tous ses hypermarchés et plus d’une trentaine de supermarchés répartis à travers le Royaume, en plus d’avoir ouvert sa plateforme digitale aux citoyens du Maroc et du monde. Ces circuits permettent le dépôt de dons en magasin dans des espaces réservés et le versement de dons en espèces en caisse ou sur son application digitale.

Marjane se charge de toute la logistique des points de collecte jusqu’à la remise sur place aux provinces destinataires.