Séisme: Fès unit ses forces pour panser les plaies des victimes

À Fès, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se sont soudés, main dans la main, au lendemain du séisme, dans une réponse spontanée et poignante. Les rues ont vu naître des flux incessants de donateurs, venant déposer des biens précieux: des couvertures pour réchauffer les nuits froides, des denrées pour nourrir les ventres affamés et des vêtements pour habiller les corps meurtris.

Ahmed Abidi, un acteur central de cet élan solidaire, nous confie, les yeux emplis d’espoir et de détermination, que cette mobilisation est le reflet d’un engagement profond et sincère envers les victimes. «Cette initiative vient en tant que contribution de notre communauté pour soutenir les rescapés du tremblement de terre d’Al Haouz», signale-t-il.

D’après lui, le succès de cette opération a été rendu possible grâce à l’implication de la population locale, qui a répondu avec empathie et générosité, remplissant les camions d’aides de dons précieux destinés aux victimes.

Un premier convoi, transportant un large éventail d’aides, a déjà pris la route, marquant le début d’une affluence continue d’assistance. Ahmed Abidi révèle, par ailleurs, que l’initiative ne tarit pas et prend de l’ampleur, s’attendant à envoyer encore d’autres camions d’aide dans les prochains jours.