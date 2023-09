Séisme: au douar Tikekht, dans la province de Chichaoua, les rescapés témoignent de la tragédie

Douar Tikekht, dans la province de Chichaoua. Environ 70 personnes ont péri dans le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz et plusieurs villes du Maroc vendredi 8 septembre 2023.

«Lorsque le séisme a frappé, nous étions sur le point de nous coucher. J’ai senti le toit qui tanguait, j’ai été touché à la tête et comme vous le voyez, j’ai des points de suture. En essayant de couvrir ma femme, j’ai été touché dans les mains aussi» témoigne l’un des survivants. Et de poursuivre: «Toutes les maisons ont été détruites. Nous n’avons ni eau ni électricité, nous vivons en ce moment dans les tentes. Nous lançons un appel pour la reconstruction de nos logis pour bientôt pouvoir nous protéger du froid».

Une femme, rescapée de ce séisme fait part elle aussi des dégâts matériels et humains et de leurs traumatismes. «Cette femme et son mari sont décédés. Ils ont laissé une fille de sept ans et un garçon de deux ans qui n’arrêtent pas de réclamer leur maman et leur papa. Comment leur ramener une mère ou un père? Il n’y a ni eau ni électricité. Les gens ne trouvent même pas de quoi manger. L’urgence aujourd’hui est de trouver un toit pour pouvoir couvrir et protéger tous ces enfants orphelins qui ont perdu leurs parents» témoigne notre interlocutrice encore sous le choc du séisme meurtrier qui n’a nullement épargné sa localité.

«J’étais à Agadir, je travaillais lorsque j’ai appris qu’il y avait le séisme... J’ai tout de suite décidé de prendre la route et de rentrer à douar Tikekht. Ma grand-mère et mes cousins sont décédés ici, dans cette maison qui s’est écroulée», relate cet autre rescapé du séisme, des trémolos dans la voix.

Le séisme qui a frappé le Maroc, dans la nuit du vendredi 8 septembre, a fait jusqu’à présent 2.862 morts (dont 2.854 inhumés) et 2.562 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur actualisé à 19h00.