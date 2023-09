Séisme: le geste du groupe BCP pour les populations sinistrées

«Afin de faciliter l’acheminement des contributions à l’élan national de solidarité, le groupe BCP déploie ses canaux digitaux (Chaabi Net, Pocket Bank et BPentreprises.net) et mobilise son réseau d’agences (Banque Populaire et Chaabi Cash) et d’agences mobiles à travers tout le Royaume», souligne la banque dans un communiqué.

L’ensemble des opérations de dons en faveur du «Fonds spécial séisme» sera pris en charge gratuitement pour les clients et les non-clients, particuliers et entreprises, a ajouté la même source.