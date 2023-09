Séisme: solidarité et compassion à Laâyoune

À Laâyoune, une vague de solidarité s’est emparée de chaque quartier de la ville. En deux jours, la réponse collective a pris forme, matérialisée par une campagne de don du sang et une opération continue de collecte d’aides humanitaires.

Des mots du cœur, des gestes simples, mais puissants, Laâyoune est le théâtre d’une émotion palpable et d’une solidarité sans précédent. Dans les rues et sur les places, les regards sont empreints d’une détermination silencieuse, chacun se sentant investi d’une mission sacrée en ces heures sombres. «Nos cœurs sont déchirés suite au séisme. J’appelle tout le monde à faire don en ces temps difficiles, quel que soit le montant de la contribution», exprime un jeune volontaire d’une voix tremblante.

«Nous avons été profondément touchés, nos cœurs sont lourds, mais c’est dans ces moments-là que nous devons montrer notre force, notre unité. Nous sommes tous sur le terrain, jour et nuit, pour collecter les dons. C’est notre devoir en tant qu’acteurs associatifs, mais aussi en tant que Marocains, de nous soutenir dans ces moments tragiques. C’est une mobilisation sans précédent que nous vivons, et chaque geste compte, chaque don fait la différence», partage un autre volontaire.

«Nous sommes de tout cœur avec les victimes du séisme. Nous aidons à la coordination des dons, à l’organisation des collectes, et nous faisons en sorte que l’aide atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Nous nous tenons tous ensemble, unis, et je suis fier de voir à quel point notre communauté est soudée dans l’épreuve», relate cet autre acteur associatif.

Alors que les premières aides arrivent enfin dans les mains de ceux qui en ont désespérément besoin, la mobilisation ne faiblit pas. Les intervenants sur le terrain soulignent avec insistance la nécessité d’une aide soutenue et continue.