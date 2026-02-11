Grande distribution: Marjane inaugure son 44ème hypermarché à Ouarzazate

Implanté en centre-ville, le dernier Marjane adopte le concept «nouvelle génération» du groupe et dispose d’un parking de 200 places. L’ouverture de ce 44ème hypermarché au Maroc — le premier dans la ville de Ouarzazate — représente un investissement significatif, permettant au groupe de poursuivre l’extension de son réseau à l’échelle nationale. Les horaires d’ouverture ont par ailleurs été adaptés «aux habitudes des habitants», précise le communiqué.

Pour la direction, cette ouverture s’inscrit dans une logique d’ancrage territorial. «L’ouverture de notre hypermarché à Ouarzazate traduit l’engagement durable de Marjane Group en faveur du développement local, à travers un investissement de 130 millions de dirhams. Notre priorité est d’offrir aux habitants de Ouarzazate une expérience d’achat moderne, de proximité, avec une attention particulière portée à la qualité et l’accessibilité des produits ainsi qu’à un service client aux standards les plus exigeants», déclare Mhamed Chlyeh, Directeur général de Marjane, cité dans le communiqué.

L’arrivée de l’enseigne à Ouarzazate illustre la stratégie de diversification géographique du groupe, historiquement concentré sur les grandes métropoles. La ville, qui bénéficie d’une activité touristique soutenue et d’un rôle structurant pour les provinces du Sud-Est, constitue un relais de croissance pour la grande distribution moderne.

Dans son communiqué, le groupe souligne que cette implantation «répond à la volonté de Marjane Group d’accompagner le développement de villes à fort potentiel régional, économique et touristique». À travers cette ouverture, l’enseigne «réaffirme son ambition de servir les clients sur l’ensemble du territoire national, avec un même niveau d’exigence en matière de qualité de service et d’expérience client».

Au-delà de l’effet d’image, l’enjeu est double: d’abord capter une demande locale en structuration et ensuite accompagner l’évolution des modes de consommation dans des villes de taille intermédiaire.

Sur le plan économique, l’ouverture du site devrait permettre la création d’environ 200 emplois directs et indirects. Le communiqué précise qu’une priorité a été accordée au recrutement local, avec un dispositif d’accompagnement et de formation structuré.

Les équipes bénéficieront notamment de programmes de formation axés sur la qualité, la sécurité et le service client, dispensés par Marjane Academy, le centre de formation du groupe. Cette démarche vise à standardiser les pratiques opérationnelles tout en favorisant l’insertion professionnelle à l’échelle régionale.

Le nouvel hypermarché propose une offre diversifiée couvrant l’électroménager, l’habillement, l’art de la table ainsi qu’un large assortiment de produits alimentaires. L’enseigne met en avant des «prix compétitifs» et des produits frais commercialisés sous le label FILIÈRE M, selon le communiqué.

Une attention particulière est accordée aux produits locaux, aux coopératives et aux fournisseurs régionaux, «dans une logique de soutien à l’économie territoriale et de valorisation des savoir-faire locaux». Cette orientation répond à une demande croissante des consommateurs pour des produits de proximité, tout en renforçant l’intégration des circuits courts au sein de la grande distribution moderne.

Le groupe souligne par ailleurs que cette offre a été pensée pour «contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat» des habitants de Ouarzazate, dans un contexte économique où la sensibilité aux prix demeure élevée.

Le magasin a été conçu selon les standards récents du groupe en matière de développement durable et d’efficacité énergétique. Le communiqué précise que le site s’inscrit dans la stratégie environnementale de Marjane Group, notamment en matière de sécurité alimentaire, avec le recours à des standards internationaux et à des audits externes.

Il est également prévu que le magasin soit alimenté en énergie solaire, «dans la continuité de la stratégie d’énergie propre de Marjane Group». Cette orientation s’inscrit dans une dynamique plus large d’intégration des énergies renouvelables au sein des infrastructures commerciales.