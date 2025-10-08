Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane

Cadre dirigeant dans l’industrie de l’électroménager et de l’équipement de maison, Mourad Alem dispose de plus de trente ans d’expérience internationale dans le développement et la direction de filiales régionales pour de grands groupes multinationaux.

Après des débuts en France dans le secteur des télécommunications et de l’événementiel, il a rejoint Whirlpool où il a piloté successivement la création et l’expansion des activités au Maroc, en Afrique du Nord et de l’Ouest, puis la direction de plusieurs régions incluant l’Europe du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Il a également exercé des responsabilités de direction générale pour Electrolux, couvrant la Méditerranée et l’Afrique.

Mourad Alem est diplômé de KEDGE Business School et de l’University College Dublin.

«À cette occasion, le Conseil a félicité Monsieur Ayoub Azami pour le travail accompli tout au long de ses dix ans passés à la tête du Groupe Marjane et l’a remercié pour son engagement et sa contribution à la réalisation des projets portés par la société Marjane. Monsieur Ayoub Azami transmet désormais le relais à Monsieur Mourad Alem à qui nous souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions», indique le Conseil d’administration dans un communiqué.