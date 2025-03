Laâyoune: inauguration de Mazeej Mall, le dernier-né des retail parks nouvelle génération de Marjane Group

Géré par Marjane Reim, filiale de Marjane Group en charge de la gestion des actifs immobiliers commerciaux, et fruit d’un investissement de plus de 260 millions de dirhams, Mazeej Mall s’étend sur 60.000 m2, dont 30.000 m2 de surface couverte.

Mazeej Mall accueille un hypermarché de 11.000 m2, une importante offre d’ameublement sur 5.400 m2 et 34 boutiques sur plus de 13.000 m2, une aire de jeux extérieure pour enfants de 1.500 m2 ainsi qu’un espace loisirs intérieur de plus de 700 m2. Et dans le but d’assurer un maximum de confort à ses visiteurs, Mazeej Mall propose un parking gratuit de 555 places ainsi qu’une station de services sur 1.300 m2.

Une offre variée pour tous les goûts

L’offre commerciale de Mazeej Mall réunit des enseignes locales, nationales et internationales couvrant des secteurs divers et variés tels que la mode, l’électronique et l’électroménager, l’ameublement, le cosmétique et la beauté, les services ainsi que les produits du terroir sahraoui.

Parmi les marques nationales présentes figurent Electroplanet, Inwi, Attijariwafa Bank, Yasmine Fun Park, Kounouz, Rosabella, Razana, Marwa, Olga, Carly, Giomi, Faydoul Tours, Locamed, Les Drugstores du Maroc, Wojooh, Afriquia, Keito, Gorena…

Côté enseignes internationales, Celio, Yves Rocher, Bayt Alqurachi, Alain Afflelou, Lee Cooper, Gotcha et Mieivic font partie des grandes marques présentes à Mazeej Mall.

Mazeej Mall propose également un cadre expérientiel unique, destiné aux familles, grâce à une offre variée.

Un moteur pour l’emploi et l’économie locale

Le développement de Mazeej Mall s’inscrit dans une démarche visant à stimuler l’économie locale et à répondre aux besoins de la population en matière d’emploi, souligne Marjane Group dans un communiqué. Avec la création d’environ 1.000 emplois directs et indirects, le projet contribuera significativement à la dynamisation du marché du travail à Laâyoune et dans ses environs. Ces emplois couvriront divers secteurs, de la gestion commerciale à l’entretien, en passant par la sécurité et les services aux clients.

Mazeej Mall servira également de plateforme pour les entrepreneurs locaux pour le développement d’une offre commerciale moderne et diversifiée.

Lors de l'inauguration de Mazeej Mall, le 26 février 2025 à Laâyoune.

Mazeej Mall s’inscrit dans le paysage urbain de la ville comme un véritable lieu de convergence, inspiré des anciens souks et caravansérails sahariens. L’architecture du centre valorise l’identité locale avec des espaces ouverts et aérés. Des structures en toiles tendues, qui évoquent la culture nomade et la fonction de la tente, offrent une protection contre les éléments -vent et soleil- tout en créant un cadre agréable et rafraîchissant.

Ce retail park nouvelle génération, qui se veut un lieu moderne, ancré dans l’identité culturelle des provinces du Sud, est adapté aux aspirations des habitants d’aujourd’hui, où commerces, services et loisirs coexistent.