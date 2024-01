Marjane et Atlas Hospitality s’allient et se lancent dans la restauration

Atlas Hospitality Group (AHG) et Marjane Group s’associent en créant Flavors Food Company (FFC), une entité commune destinée à la restauration grand public. Cette fusion stratégique de l’expertise hôtelière et de la maîtrise de la grande distribution est inédite, relève le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mardi 30 janvier. Les deux groupes mettent ainsi en place une joint-venture ayant une mission axée sur la diversité de l’offre et de l’expérience client.

«Flavors Food Company prévoit de lancer une variété de concepts de restauration innovants et diversifiés, ouverts sur la jeunesse et les familles et répondant aux goûts et aux attentes spécifiques de la clientèle marocaine tout en permettant de satisfaire les besoins de consommation de nouvelle génération, tout au long de la journée», lit-on.

L’entreprise envisage d’établir une présence stratégique dans des emplacements clés, notamment les centres de vie de Marjane Group, les hôtels urbains et de prestige, ainsi que d’autres sites à haute fréquentation. FFC pourra s’appuyer sur l’expérience cumulée et l’expertise approfondie des deux groupes fondateurs, apportant une dynamique dans le secteur de la restauration, tout en s’alignant sur les principes de durabilité et de responsabilité sociale de Marjane Group et de AHG, précise Le Matin.

Dans un premier temps, Flavors Food Company mettra l’accent sur le déploiement de franchises de renommées nationales et internationales rigoureusement sélectionnées. À moyen terme, l’entreprise orientera ses efforts vers la création et le développement de concepts uniques, modernes et enracinés dans la richesse de la culture marocaine et méditerranéenne.

«Ces initiatives visent à façonner une offre gastronomique unique, tout en se positionnant de manière à évoluer avec les tendances et opportunités émergentes du secteur. L’ensemble des phases vont permettre de créer de l’emploi avec une politique de formation/insertion pour les jeunes intéressés par le secteur de la restauration», lit-on. Ayoub Azami, PDG de Marjane Group, explique que cette décision stratégique de créer Flavors Food Company, «découle d’une profonde compréhension des évolutions notables dans les habitudes de consommation des marocains, qui manifestent un intérêt croissant pour une offre de restauration diversifiée, accessible et de qualité».

Pour sa part, Kamal Bensouda, PDG d’Atlas Hospitality Group (AHG), se dit «convaincu que cette collaboration enrichira l’expérience culinaire des consommateurs marocains». «Notre objectif est de maintenir un juste équilibre entre accessibilité et excellence», souligne-t-il.