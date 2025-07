La supply chain, nouveau moteur de compétitivité pour les entreprises marocaines

Dans un environnement économique mondialisé et ultra-concurrentiel, la chaîne logistique s’impose désormais comme un levier stratégique majeur pour les entreprises marocaines. Longtemps considérée comme une simple fonction de support, la supply chain est aujourd’hui au cœur de la performance des organisations, impactant directement leur compétitivité, leur rentabilité et la satisfaction de leurs clients, indique le magazine Challenge dans une analyse dédiée.

Par définition, la supply chain regroupe l’ensemble des processus liés à l’approvisionnement, la production, la gestion des stocks, la logistique et la distribution. Son objectif est de garantir un flux fluide et optimisé, des matières premières jusqu’au produit fini livré au consommateur final. Dans la pratique, cela implique une gestion rigoureuse des fournisseurs, une planification fine de la production, le pilotage précis des stocks, le transport, la logistique inverse, mais aussi, de plus en plus, l’intégration de technologies de pointe comme les ERP, l’intelligence artificielle ou l’Internet des objets pour renforcer la traçabilité et la réactivité, lit-on.

Au Maroc, cette mutation s’accélère. Portée par l’essor industriel, l’ambition du Royaume de devenir un hub logistique régional et l’évolution rapide des habitudes de consommation, la supply chain se transforme en un enjeu de compétitivité national. Pour rester dans la course, les entreprises doivent optimiser leurs flux, anticiper les perturbations, digitaliser leurs opérations et investir dans le développement de compétences adaptées.

Dans la grande distribution, des acteurs comme Marjane et Carrefour Maroc misent désormais sur des plateformes logistiques automatisées afin de mieux répondre à la demande. Dans l’agroalimentaire, Lesieur Cristal ou Centrale Danone investissent dans la traçabilité et la gestion optimisée des stocks. Quant au textile, il s’appuie sur des chaînes d’approvisionnement plus agiles, capables de suivre le rythme effréné de la mode, énumère Challenge. Les entreprises qui ont adopté des outils de planification avancée ou automatisé leurs entrepôts constatent une baisse de 15 à 20% de leurs coûts logistiques et une réactivité accrue.

Cette dynamique est soutenue par des initiatives structurantes. Créée en 2023, l’association MSC Pro (Moroccan Supply Chain Professionals) rassemble les acteurs de la filière autour de trois priorités, soit le développement des compétences, l’innovation technologique et l’accélération de la digitalisation. Parmi ses projets phares figure le Supply Chain Challenge 2025, une compétition dédiée aux jeunes talents des grandes écoles marocaines. L’objectif est de mettre en lumière des solutions innovantes reposant sur l’IA, l’automatisation, l’IoT ou encore la blockchain.

«Avec MSC Pro, nous voulons valoriser des solutions conçues au Maroc par nos propres ingénieurs, adaptées aux besoins de nos secteurs: grande distribution, industrie, agroalimentaire ou textile», souligne Kamal El Hamdi, directeur Supply Chain Exp chez Marjane Holding et président de MSC Pro, cité par Challenge.

Bien plus qu’un concours, le Supply Chain Challenge se veut un véritable laboratoire d’idées concrètes, où jeunes talents, experts et universitaires conjuguent leurs efforts pour résoudre des problématiques réelles telles que l’automatisation des entrepôts, l’anticipation de la demande grâce à l’IA ou l’optimisation des circuits d’approvisionnement.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement complet (financement, incubation, mentorat) et présenteront leurs projets lors du WAM, pour World Advanced Manufacturing & Logistics Morocco, prévu du 28 au 30 octobre à Casablanca. Une vitrine de choix pour faire rayonner ces innovations au cœur d’un écosystème industriel en pleine transformation.

Mais des défis de taille subsistent. Manque de profils spécialisés, infrastructures logistiques parfois insuffisantes, dépendance énergétique et contraintes réglementaires freinent encore l’émergence d’une supply chain pleinement performante et durable. Pour relever ces défis, les professionnels misent sur la formation, la digitalisation accrue et une coopération renforcée entre acteurs publics et privés. Des partenariats, comme celui noué entre l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et plusieurs start-up innovantes, illustrent cette volonté de bâtir un écosystème logistique moderne, compétitif et résolument tourné vers l’avenir.