Archives du Quai d’Orsay. Ep 3. Comment Lisbonne a déjoué le chantage du Polisario et libéré 15 otages portugais

Il fallait faire signer le Portugal d’une reconnaissance douteuse, qui ne viendra jamais. Pour y parvenir, le Polisario a commencé par s’emparer de quinze de ses pêcheurs. À leurs vies suspendues, à l’angoisse de leurs proches, les ravisseurs entendaient donner une valeur négociable: celle d’un adoubement politique. Un chalutier et son équipage devenait ainsi l’instrument d’une offensive contre la diplomatie d’un pays européen. Les hommes du navire Rio Vouga allaient payer de leur liberté cette tentative d’effraction dans les relations internationales.

Datée du 26 juillet 1980, une dépêche de l’ambassade de France en Algérie, adressée au Quai d’Orsay, en restitue le mécanisme. Deux pages, sous le titre «Libération des pêcheurs portugais au Sahara Occidental»¹. Le premier paragraphe fixe les bornes du drame: quinze hommes capturés le 4 juin, libérés le 23 juillet. La suite expose le prix politique exigé pour leur retour.

L’ambassade à Alger relève l’objectif d’une «quasi reconnaissance» obtenue, durant quelques jours par le Polisario, auprès d’un «plénipotentiaire portugais». Mais avant même la libération des quinze otages, l’envoyé portugais, Luis Fontura, sera, comme le précise le document, «vite désavoué» par son Premier ministre qui publie un communiqué officiel annonçant que le Portugal ne reconnait pas la RASD, ni le Polisario et que Lisbonne ne cédera pas au chantage. Dont acte. Ces quelques mots contiennent le dénouement de l’affaire. Le Polisario avait voulu convertir la captivité des marins en consécration diplomatique. Lisbonne parvint à récupérer ses ressortissants et conserva son refus de reconnaître la RASD. Entre le raid et le désaveu, le document laisse apparaître une pratique précise: soumettre des civils à la contrainte pour infléchir la décision d’un gouvernement. Le chantage terroriste prend ici les formes apprêtées du protocole.

La nuit du Rio Vouga

Le 4 juin 1980, vers 22 heures, quatre hommes armés, vêtus de combinaisons de plongée, montent à bord du Rio Vouga depuis un canot pneumatique. Sur le pont se trouvent le patron Manuel Cadilhe et les pêcheurs António Pereira et Luís Moreira. Les quinze membres d’équipage sont maîtrisés. Cadilhe reçoit une gifle lorsqu’il proteste contre l’abandon du bateau. Une enquête de Gonçalo Pereira Rosa, publiée en 2016 dans la revue portugaise Jornalismo e Jornalistas, restitue cet abordage et identifie les hommes, originaires notamment de Matosinhos, d’Olhão, de Murtosa et de Praia de Mira.

Télégramme diplomatique «Libération des pêcheurs portugais au Sahara Occidental», émanant de l’ambassade de France à Alger, daté du 26 juillet 1980. La signature du rédacteur est illisible sur le document. Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 213. (Page 1/2)

La mer leur procurait du travail. En quelques minutes, elle les livre à des hommes qui disposent désormais de leur destin. À terre, une autre traversée commence, vers les bases du Polisario dans le désert, jusqu’en Algérie.

Les premiers renseignements arrivent dans la confusion. Le 12 juin, El País rapporte la découverte du chalutier échoué, déserté par son équipage, avec ses machines encore en marche. Un message capté à Funchal avait signalé l’assaut de plongeurs arrivés sur des embarcations pneumatiques. À Alger (carrément!), un porte-parole du Polisario revendique l’opération en invoquant les eaux territoriales de la RASD et annonce que les bateaux d’autres nationalités s’exposent au même sort. La menace est publique; elle concerne toute une activité civile.

La milice s’arroge ainsi le pouvoir de décider qui peut travailler en mer. Sa revendication territoriale devient un ordre adressé aux équipages étrangers, assorti d’une sanction immédiate: la capture. Chaque marin emmené permet d’atteindre, à distance, une capitale. La vulnérabilité des pêcheurs offre aux ravisseurs un accès aux gouvernements dont ils recherchent la reconnaissance. Les familles, les armateurs, les journaux et les élus se trouvent entraînés dans la même urgence.

Le Maroc, à cette date, n’a pas encore commencé l’édification du Mur de défense, les terroristes venus d’Algerie se permettent des incursions dans le Sahara occidental, attaquent des civils sur terre ou en mer, tuent, pillent des bateaux et des villages, narguent l’armée marocaine. En août 1980, deux mois après la prise d’otages du Rio Vouga, Hassan II ordonne le lancement des travaux du mur qui dureront sept ans et sécuriseront le territoire.

Le 27 juin, les captifs lancent un appel au gouvernement portugais, orchestré par Alger, pour qu’il les sorte du désert. Au début de juillet, leurs proches interpellent le Premier ministre Francisco Sá Carneiro. Les démarches connaissent des échecs successifs. Le 20 juin, la presse relaie l’espoir de l’ambassadeur portugais de ramener les hommes dans les jours suivants. Le 24, elle annonce son retour à Alger sans les pêcheurs. En juillet, une première mission de Luís Fontoura s’achève aussi sans libération.

Les ravisseurs tirent parti de ce retentissement. Le Polisario transforme cette responsabilité en moyen de pression. Les pêcheurs sont devenus une affaire entre autorités. Leur désir élémentaire de rentrer chez eux passe désormais par l’examen d’un vocabulaire de souveraineté. Lisbonne met en scène un subterfuge pour récupérer ses citoyens et dérouter les miliciens.

Le prix d’une signature

La mise en scène diplomatique commence. Luís Fontoura est présenté au Polisario comme «l’envoyé spécial du Gouvernement portugais». Son interlocuteur principal, désigné pour la circonstance, est Mansour Omar, membre du Polisario. Le soin porté à la qualité des négociateurs révèle la portée recherchée. Le mouvement entend faire asseoir devant lui un homme capable d’engager Lisbonne.

Le représentant portugais doit donc produire ses accréditifs. Selon la dépêche, les dirigeants du Polisario exigent un envoyé des «autorités responsables au Portugal». Ils veulent que la rencontre puisse être décrite comme un contact officiel. La liberté des pêcheurs dépend ainsi d’un préalable dont le bénéfice revient directement à leurs geôliers: obtenir du gouvernement portugais qu’il se présente à leur table et donne à la discussion le poids de son autorité.

Cette exigence commande toute la suite. Pour produire l’effet diplomatique recherché, le Polisario a besoin d’un mandat gouvernemental. Il veut pouvoir citer Lisbonne, reproduire une signature, montrer à d’autres capitales qu’un pays européen a accepté les termes de sa représentation. Le document français permet de suivre cette progression avec une netteté rare.

«Dans ce même article d’El País, le Polisario cité par un correspondant portugais à Alger dénonce une «véritable escroquerie». La colère révèle la déception des ravisseurs devant le résultat politique de leur entreprise» — Karim Serraj

Le communiqué signé par Fontoura en porte les marques. Il mentionne les «territoires de la République Arabe Sahraouie Démocratique». Il associe l’autodétermination et l’indépendance à la «souveraineté et à l’intégrité territoriale de leur pays». Il qualifie le Polisario d’«unique et légitime représentant». Enfin, il place les signatures sous l’autorité du gouvernement portugais et du gouvernement sahraoui. L’ensemble donne à la libération des marins l’allure d’un acte conclu entre deux pouvoirs étatiques.

Le texte épouse l’ensemble des revendications du mouvement, «sans artifice de présentation et sans qu’y manque une mise en cause directe du Maroc». L’observation relève autant l’étendue des prétentions du Polisario que la faiblesse des précautions prises dans le communiqué. Les ravisseurs ont cherché à y faire entrer tout leur programme. Quinze pêcheurs retenus dans le désert doivent servir à lui procurer une caution portugaise.

La réserve du poste français est tranchante: «On voit mal dans ce communiqué la trace d’une véritable négociation». Le mot «concessions» figure expressément dans la dépêche. Elles sont décrites comme des gestes «symboliques et protocolaires». Leur existence éclaire le coût de la négociation. Le Polisario obtient une rencontre, des formules avantageuses et une présentation officielle. Son ambition porte sur l’étape suivante: transformer ces éléments en reconnaissance acquise, puis obliger Lisbonne à en assumer les conséquences. Le désaveu portugais frappera précisément cette prétention.

Un cérémonial bâti autour des otages

La seconde page de l’archive décrit la représentation organisée autour de Fontoura. Le protocole se déploie avec un «souci du détail qui l’apparente au cérémonial officiel»: dîner, conférence de presse, toasts, audience auprès du secrétaire général du Front. Chaque séquence doit donner consistance à une autorité étatique. La visite offre des images, des déclarations et des usages que le mouvement pourra présenter comme autant de preuves de son rang. Le Polisario peut ensuite détacher le cérémonial de la séquestration violente et le montrer au public comme un événement diplomatique. Dans les comptes rendus, le dîner occupe la place d’honneur. Cette rencontre a été obtenue par l’assaut contre un bateau de pêche et la privation de liberté de quinze hommes.

Le rédacteur français explicite le second objectif du mouvement: administrer la preuve que la RASD posséderait et exercerait «tous les attributs d’un État souverain et indépendant». L’argument est construit sur une chaîne d’actions imposées par les armes. Le Polisario entend présenter cette négociation comme l’exercice d’une souveraineté. La coercition fournit à la fois le point de départ et la matière de sa démonstration.

Alger participe au retentissement de l’opération. La dépêche évoque ce qu’on y souligne «à plaisir» et s’arrête sur le «commentaire algérien» qui accompagne l’affaire. Celui-ci laisse entendre qu’une autorité capable de défendre ses eaux territoriales pourrait aussi négocier des droits de pêche. L’enlèvement reçoit ainsi une traduction économique: le pouvoir de capturer un équipage servirait à établir celui de concéder l’accès à la mer.

Le négociateur du Polisario aurait même évoqué, selon l’archive, un accord minimal laissant ouverte la possibilité pour les chalutiers portugais de revenir pêcher. La prudence du conditionnel appartient au document. La proposition permet surtout de mesurer l’ampleur de l’opération: attirer dans une négociation sur la pêche un gouvernement déjà contraint de discuter du sort de ses citoyens. Le mouvement tente de faire reconnaître une compétence maritime à travers la peur qu’il vient de créer.

Lisbonne reprend la maîtrise du dénouement

La libération intervient le 23 juillet. Lisbonne récuse alors la portée étatique que le Polisario veut donner au communiqué. Le gouvernement affirme que le texte signé pour obtenir leur remise ne vaut pas reconnaissance de la RASD. L’objectif humanitaire est atteint; la décision diplomatique demeure sous l’autorité de l’exécutif portugais.

Le rôle de Diogo Freitas do Amaral, ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre, apparaît dans la reconstitution publiée en 2025 («Retratos políticos II») par son biographe Joaquim Vieira. Celui-ci rappelle son refus de céder sur la reconnaissance de la RASD. Devant les engagements pris sur place par l’émissaire Luis Fontura, Freitas do Amaral alerte Sá Carneiro. Le Premier ministre exige une rectification immédiate à la télévision.

«La réussite portugaise se mesure à cette issue précise. Quinze hommes retrouvent la liberté. Lisbonne maintient son refus de reconnaître la RASD. Les concessions de langage ont fourni au Polisario une matière de propagande; le désaveu gouvernemental leur retire la portée étatique recherchée» — Karim Serraj

Vieira rapporte que Freitas do Amaral s’inquiète alors pour les pêcheurs encore retenus par le Polisario. La mise au point est maintenue. Tous rentreront sains et saufs. Le communiqué est repris par tous les médias portugais et européens. Cet épisode donne sa mesure à la fermeté portugaise: le gouvernement reprend publiquement la main sur une négociation dont le mouvement entend dicter l’interprétation. Les tensions au sein de la mission montrent aussi combien cette issue fut difficile à obtenir.

Le 26 juillet, Sá Carneiro affirme à Madère que son gouvernement n’a jamais voulu reconnaître officiellement les miliciens. El País rapporte également que Fontoura considère sa mission comme accomplie par la libération des pêcheurs et récuse les conclusions supplémentaires tirées du texte. Dans ce même article d’El País, le Polisario cité par un correspondant portugais à Alger dénonce une «véritable escroquerie». La colère révèle la déception des ravisseurs devant le résultat politique de leur entreprise.

La réussite portugaise se mesure à cette issue précise. Quinze hommes retrouvent la liberté. Lisbonne maintient son refus de reconnaître la RASD. Les concessions de langage ont fourni au Polisario une matière de propagande; le désaveu gouvernemental leur retire la portée étatique recherchée. Le Portugal a su préserver l’essentiel au terme d’une négociation conduite sous la contrainte. Il a refusé que la libération de ses citoyens autorise leurs ravisseurs à disposer de sa politique étrangère.

Le ton de Sá Carneiro, dans sa conférence de presse conservée par l’Institut qui porte son nom, ramène l’affaire au devoir d’un gouvernement envers ses ressortissants. Interrogé sur une victoire politique, il insiste sur l’obligation de protéger les Portugais et de les assister dans l’épreuve. Il renvoie aussi aux positions officielles de son gouvernement pour fixer l’interprétation du communiqué. Il replace ainsi l’ensemble de l’opération sous la responsabilité de Lisbonne.

Dans une dépêche datée du 26 juillet, le négociateur du Polisario s’accroche à sa signature: «Nous nous tenons au texte signé avec le représentant officiel du Gouvernement portugais et ce texte est parfaitement clair». Il prétend conserver le bénéfice de l’accord après le désaveu. Le document montre également l’usage immédiat du précédent portugais contre l’Espagne: Madrid est pressé d’entrer à son tour dans la négociation pour récupérer ses pêcheurs capturés peu après par le Polisario.

La suite confirme cette exploitation. Le 2 septembre, El País rapporte qu’Omar Mansur conditionne la libération des hommes du Galgomar à une déclaration espagnole respectant la souveraineté maritime revendiquée par la RASD. À la fin du mois, le journal évoque des marins malades toujours retenus et un captif empêché de rejoindre son père mourant. La souffrance civile continue de servir un objectif politique.

Le procédé frappe encore des Portugais. Fin septembre 1980, quinze autres marins portugais sont capturés. Leur libération, annoncée le 8 octobre, s’accompagne d’une nouvelle invocation du communiqué de juillet par le Polisario. Le mouvement cherche à maintenir dans l’espace public le gain qu’il attribue à l’affaire du Rio Vouga. Le refus de Lisbonne laisse subsister cette bataille de propagande autour d’un texte arraché par la détention.

Le 10 octobre, Roland Delcour décrit dans Le Monde ces équipages utilisés comme «monnaie d’échange contre une reconnaissance éventuelle du Polisario». La formule rejoint, depuis le terrain journalistique, le constat de l’ambassade française. Le témoignage diplomatique et le récit de presse rendent visible la même pratique: transformer des hommes capturés en moyens de négociation internationale. Les ravisseurs en attendent une promotion politique. Ils n’obtiendront rien!

¹ Télégramme diplomatique «Libération des pêcheurs portugais au Sahara Occidental», émanant de l’ambassade de France à Alger, daté du 26 juillet 1980. La signature du rédacteur est illisible sur le document. Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsai, à Nantes, sous la cote 558PO 1 213.