Politique

Sahara: La France réaffirme sa position «intangible» de soutien à la souveraineté du Maroc

Nasser Bourita et son homologue français Jean-Noël Barrot.

La France a réaffirmé, vendredi, sa position «intangible» selon laquelle «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», indique-t-on dans une déclaration du porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 16h37

Publiée à l’issue de l’entretien, à Essaouira, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue français, Jean-Noël Barrot, cette déclaration souligne que le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue «la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée».

Le ministre français a, par ailleurs, appelé de ses vœux la poursuite du dialogue, renouvelant son appui aux efforts des Nations unies, sur la base de la résolution 2797. Par ailleurs, la déclaration précise que Barrot et Bourita ont fait le point sur le «partenariat d’exception renforcé» qui lie la France et le Maroc, près de deux ans après la visite d’État du président de la République au Maroc, effectuée à l’invitation du roi Mohammed VI.

Les deux ministres ont, dans ce cadre, évoqué les nombreux domaines dans lesquels la relation franco-marocaine connaît une «dynamique particulièrement fructueuse», se réjouissant de la perspective de la conclusion d’un traité bilatéral franco-marocain.

Lire aussi : Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot: une visite d’État du roi Mohammed VI en France «programmée»

Les deux ministres, poursuit la déclaration, ont aussi échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, en particulier sur la situation au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu’au Sahel, M. Barrot réaffirmant sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement de ces crises.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 16h37
#Jean-Noël Barrot#Nasser Bourita#Ministre des Affaires étrangères français#Sahara Marocain

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