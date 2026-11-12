Coupure d’électricité à Casablanca: transports, télécoms et commerces à l’arrêt

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé jeudi matin le rétablissement total du service à Casablanca, après l’intervention de ses équipes techniques. C’est ce que rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 13 novembre.

Selon l’Office, les vents forts et les orages ont endommagé quatre lignes à très haute tension de 225 kilovolts. Il s’agit aussi bien des lignes d’alimentation principales que de celles de secours, qui desservent les deux grandes stations de transformation d’Ouled Haddou et de Dar Bouazza.

L’Office a qualifié l’événement d’exceptionnel et de rare par son intensité. «De son côté, la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat affirme avoir activé ses cellules de gestion de crise dès le début de la panne et procédé à des manœuvres d’exploitation sur le réseau à moyenne tension afin de limiter l’ampleur de la coupure et de rétablir progressivement l’alimentation avant la réparation définitive», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

La coupure a commencé mercredi à partir de 17 h, au moment où la tempête «Charles» touchait la façade atlantique du Royaume, accompagnée d’un temps instable. À l’heure de pointe, la ville s’est retrouvée paralysée. De vastes zones du sud de la métropole ont été plongées dans le noir: Maârif, Sidi Belyout, Bourgogne, El Ank et la Corniche, Californie, Sidi Maârouf, le pôle financier Casablanca Finance City (CFC), Gauthier, Palmier et Val Fleuri, ainsi qu’Aïn Chock et Hay Hassani. Les hôpitaux ont également été touchés. Les perturbations se sont étendues à la périphérie, notamment à Bouskoura, à Nouaceur et à Dar Bouazza.

Les répercussions ont ensuite touché presque tous les aspects de la vie de la ville qui ne dort pas. Des utilisateurs de téléphones mobiles dans les quartiers touchés, comme le CFC, Maârif et Sidi Maârouf, ont signalé une coupure quasi totale des communications et de l’accès à Internet. Des rapports techniques attribuent cette interruption à l’épuisement des batteries de secours des tours et des sites de diffusion des opérateurs après la coupure de l’alimentation électrique.

L’extinction des feux de signalisation a directement affecté plusieurs carrefours et axes routiers, provoquant d’importants embouteillages dans de nombreuses rues. Elle a parfois entraîné des altercations entre automobilistes et même des accidents légers. Les vents violents ont fait tomber des poteaux d’éclairage, des arbres, des panneaux publicitaires et des vitres, ainsi que des antennes et des paraboles dans plusieurs rues.

Les forces de l’ordre se sont déployées rapidement et de manière ciblée aux carrefours et aux ronds-points, à la suite de l’alerte lancée par la préfecture de police. Les patrouilles et les équipes de circulation ont sécurisé les rues, effectué des rondes et régulé manuellement le trafic dès la panne des feux de signalisation et de l’éclairage public. De hauts responsables se sont rendus sur le terrain, dont le wali, le chef de la sûreté nationale et leurs adjoints.

Ce déploiement intensif sous la pluie et le vent a permis de fluidifier la circulation et d’éviter un blocage total des axes principaux. Les équipes ont aussi organisé la circulation autour des stations de tramway et de Busway, dont le service était interrompu, pour éviter l’engorgement des voies. D’autres patrouilles ont constaté les accidents causés par la mauvaise visibilité et l’absence d’éclairage. Le dispositif de patrouille a également été renforcé pour protéger les habitants et les biens dans les quartiers plongés dans l’obscurité.

Le tramway et le Busway ont connu des arrêts temporaires dans plusieurs stations, provoquant une forte affluence à l’heure de pointe, sous des pluies violentes. De nombreux passagers sont restés bloqués après la coupure de l’alimentation, et des salariés qui rentraient chez eux se sont retrouvés coincés au centre-ville et dans les quartiers voisins, faute de transports. Casa Tramway a publié un avis officiel avertissant les voyageurs de perturbations temporaires des services de tramway et de bus à haut niveau de service en raison des intempéries et de la coupure d’électricité.

Dans les quartiers de Maârif, d’Anfa et de Sidi Maârouf, de nombreux commerces, cafés et restaurants ont dû suspendre leurs services et fermer leurs portes en attendant le retour du courant. Plusieurs ascenseurs d’immeubles résidentiels et professionnels se sont arrêtés. Dans les centres commerciaux et les marchés, la crainte de voir se détériorer les produits périssables stockés dans les chambres froides et les congélateurs s’est répandue. Certaines cliniques, pharmacies et certains laboratoires dépourvus de groupes électrogènes ont eu du mal à recevoir des patients et à effectuer des examens, tandis que les systèmes de réservation électronique et les ascenseurs des bâtiments médicaux étaient à l’arrêt.