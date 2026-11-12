Casablanca: 17 dossiers sur la table du Conseil préfectoral, entre sécurité, sport et infrastructures

Une vue de la ville de Casablanca. . DR

Le Conseil de la préfecture de Casablanca multiplie les initiatives dans les domaines de la sécurité, du sport et du développement social. «Réuni le mercredi 11 novembre en session extraordinaire, sous la présidence d’Abdelkader Boudraa, il a examiné une série de projets et de conventions de partenariat destinés à améliorer les équipements et les services de proximité dans plusieurs arrondissements de la métropole», rapporte le quotidien Assabah du 31 novembre.

Au total, 17 points figuraient à l’ordre du jour de cette session, à commencer par l’examen et le vote du projet de budget de la préfecture pour l’exercice 2027. Les discussions ont également porté sur la gestion des ressources financières, le renforcement des équipements sécuritaires et l’élargissement de l’offre sportive et sociale.

Parmi les dossiers examinés figure une nouvelle convention de partenariat avec la préfecture de police de Casablanca. Celle-ci prévoit l’acquisition de véhicules et de motos destinés à renforcer les moyens matériels des services de police et à améliorer leurs capacités d’intervention. «Cette nouvelle convention doit se substituer à un précédent accord dont l’annulation était également soumise à l’examen du Conseil», précise Assabah.

Le volet social occupe également une place importante dans ce programme. Le Conseil a notamment étudié la reformulation d’une convention relative à la construction et à l’équipement d’un centre d’accueil et d’accompagnement des petits projets générateurs de revenus à Sidi Maârouf, dans l’arrondissement d’Aïn Chock.

D’autres conventions concernent la Fondation Sidi Belyout pour les œuvres sociales ainsi que le soutien aux activités de l’association «Arts et Cultures» au sein de l’espace de rencontre des générations.

Mais c’est surtout dans le domaine sportif que les projets se multiplient. Selon le quotidien arabophone, plusieurs conventions doivent permettre de développer les infrastructures de proximité et de renforcer l’accompagnement des associations sportives.

Le Conseil a ainsi examiné la possibilité de remplacer une précédente convention conclue avec la Fédération royale marocaine d’athlétisme et la Ligue du Grand Casablanca par de nouveaux accords. Ceux-ci concernent notamment le soutien à la pratique du football en marchant ainsi que l’acquisition d’équipements sportifs.

À Sidi Bernoussi, deux espaces multisports, «Attakadoum» et «Assalam 2», sont concernés par des projets d’aménagement et d’équipement destinés à y accueillir les enfants et les jeunes.

À Sidi Moumen, le programme prévoit la réhabilitation, la réparation et la couverture de la piscine semi-olympique «Nour City», une opération destinée à améliorer les conditions d’utilisation de cet équipement.

Le quotidien fait également état de projets de maintenance et d’équipement des centres sociosportifs de proximité du Hay Mohammadi et du centre Lalla Asmaa, à Aïn Sebaâ. La réalisation de ces projets doit être confiée à la société de développement local chargée de l’animation et des événements à Casablanca.

Une salle polyvalente, destinée à accueillir différentes disciplines et activités sportives, figure par ailleurs parmi les équipements à aménager au Hay Mohammadi.

Enfin, le volet des infrastructures routières comprend un projet de convention de partenariat relatif à la construction d’un ouvrage d’art permettant le franchissement d’un carrefour sur la route de Sidi Messaoud, dans le ressort territorial de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock.

À travers ces différents dossiers, le Conseil préfectoral entend renforcer les équipements collectifs et améliorer les services de proximité dans plusieurs quartiers de Casablanca.