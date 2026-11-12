Export: l’ASMEX met en place ses commissions pour atteindre 10.000 exportateurs en 2030

Les présidents et vice-présidents des commissions ont été désignés à l’issue de la réunion du Bureau exécutif de la Confédération marocaine des exportateurs. Cette nouvelle architecture a été conçue pour traduire en actions concrètes les chantiers prioritaires de la mandature. «Elle doit aussi permettre à l’ASMEX de contribuer à l’ambition nationale de porter à 10 000 le nombre d’entreprises exportatrices actives à l’horizon 2030, en ciblant en priorité les PME à potentiel exportateur dans les régions et les primo-exportateurs», rapporte Challenge.

Selon l’ASMEX, cette équipe pluridisciplinaire réunit des dirigeants d’entreprise aguerris, des experts reconnus et une nouvelle génération de profils. Elle reflète, assure la Confédération, la diversité du tissu exportateur marocain, tous secteurs, toutes tailles et toutes régions confondus.

Les commissions auront pour mission de faire remonter les problématiques rencontrées par les entreprises sur le terrain, d’identifier les leviers d’amélioration de leur compétitivité et de formuler des propositions concrètes et opérationnelles, fait-on savoir.

Elles travailleront en étroite concertation avec les pouvoirs publics, les partenaires institutionnels et les acteurs du financement. Chacune présentera un programme de travail et rendra compte au Bureau de ses livrables et des moyens mobilisés. Leurs travaux devront également contribuer à l’élargissement de la base exportatrice nationale, notamment en accompagnant les PME à potentiel exportateur et les primo-exportateurs.

Sept commissions ont ainsi été constituées. La commission Financement et couverture du risque export est présidée par Hicham Zaki, avec Khaoula Ramdi comme vice-présidente. Celle consacrée aux normes, à la conformité et à la décarbonation est dirigée par Rik De Buyserie, secondé par Amine El Baroudi. La commission Logistique et facilitation du commerce a pour président Youssef Ahouzi et pour vice-président El Mootamid Abbad Andaloussi.

À la tête de la commission Intelligence économique, digital et marchés, on retrouve Nasserddine Belghiti, avec Mamoun Tahri Joutei comme vice-président. La commission Élargissement de la base exportatrice est présidée par Amine Berrada Sounni, aux côtés d’Afaf Saaidi. Karim Mansour Dahbi dirige la commission Filières et compétitivité sectorielle, avec Reda Afsahi pour vice-président. Enfin, la commission Partenariats stratégiques est présidée par Ilias El Fali, assisté de Philippe-Edern Klein.