Affaire de la «Forêt 33»: six gendarmes placés en détention pour collusion avec des barons de la drogue

Lors des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Ettahiri/Le360)

L’enquête sur l’affaire de la «Forêt 33», près de Benslimane, a pris un nouveau tournant. «Six gendarmes ont été placés en détention en début de semaine dans les casernes de Tamesna, près de Témara, et de Dar As-Sikkah, à Salé», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 12 novembre.

L’interpellation de ces gendarmes par la Brigade nationale de la police judiciaire de la Gendarmerie royale fait suite à l’élargissement des investigations. Des barons de la drogue ont en effet cité les noms de ces gendarmes et évoqué les liens qu’ils entretenaient avec eux. Les enquêtes visant deux gendarmes de la brigade de Bouznika ont été ouvertes sur instruction du procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca, après qu’il a été informé des résultats d’expertises techniques.

Les aveux de personnes arrêtées pour trafic de drogue ainsi que pour détention et usage d’une arme à feu sans autorisation dans le cadre d’un homicide ont également pesé. Selon ces aveux, des éléments de la brigade leur auraient permis d’écouler de la drogue auprès de consommateurs, moyennant rétribution.

Les enquêteurs ont confronté les gendarmes interpellés aux résultats des expertises techniques, à leurs communications et aux relevés de leurs déplacements au cours des derniers mois, en particulier l’été dernier. Parmi eux figure un gendarme détenu à Dar As-Sikkah, affecté au centre de formation de Benslimane après avoir servi dans la circonscription de Bouznika et qui serait également soupçonné de consommer de la drogue.

Selon Assabah, l’un des barons a reconnu traiter avec deux gendarmes, sans toutefois connaître leurs noms. Les enquêteurs pourraient donc présenter les photos des gendarmes aux suspects déjà détenus afin de faciliter leur identification, avant de clore l’enquête préliminaire.

Les investigations se poursuivent, plusieurs trafiquants ayant été cités, notamment parmi ceux originaires de la région des Jbala, près d’Ouezzane. Le plus dangereux d’entre eux est le principal suspect du double meurtre par balles de deux jeunes hommes, dont les corps avaient été découverts au début de la semaine dernière.

Il a été arrêté au douar Ouled Ali, dans la commune d’Ounana, province d’Ouezzane, où il s’était réfugié dans une zone au relief accidenté. L’opération a mobilisé conjointement les brigades nationales de police judiciaire de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale, appuyées par des drones de reconnaissance et des chiens policiers. Elle a été supervisée par le commandant régional de la Gendarmerie à Tétouan et le commandant provincial d’Ouezzane.

«L’enquête pourrait remonter jusqu’à des responsables de la Gendarmerie dans la circonscription de Bouznika, y compris des chefs de centre», souligne Assabah,