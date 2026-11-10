Société

Forêt 33: deux nouveaux suspects arrêtés, au moins six interpellations à ce jour

Dans les coulisses des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Ettahiri/Le360)

Les investigations conjointes de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et de la Brigade nationale de recherches judiciaires de la Gendarmerie royale ont permis l’interpellation de deux nouveaux individus soupçonnés d’être liés à un réseau criminel de trafic de stupéfiants, lui-même en lien avec l’auteur présumé du double meurtre commis aux environs de Benslimane.

Par La Rédaction
Le 10/11/2026 à 20h17

Deux individus soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues et de substances psychotropes ont été arrêtés, mardi 10 novembre dans l’après-midi, à l’issue d’investigations conjointes menées par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), et la Brigade nationale de recherches judiciaires de la Gendarmerie royale.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, ce réseau serait lié à l’auteur présumé du double meurtre commis récemment dans les environs de la ville de Benslimane. Les deux suspects ont été interpellés dans le cadre des investigations intensives engagées en vue d’arrêter l’ensemble des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants associées à ces crimes violents, dont les identités ont été établies dans le cadre de l’enquête sur le double homicide.

Lire aussi : Double meurtre dans la forêt 33 aux environs de Benslimane: deux nouveaux suspects interpellés à Berrechid

Ils ont été pris en flagrant délit de détention de quantités de drogues destinées à la commercialisation, précise la même source. Avec ces deux nouvelles interpellations, ce sont au moins six personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ces investigations.

Les deux mis en cause ont été remis à la disposition de la BNPJ pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations visent à déterminer le degré d’implication de chacun dans les faits criminels qui leur sont reprochés, ainsi qu’à identifier et interpeller l’ensemble des membres de ce réseau.

Par La Rédaction
Le 10/11/2026 à 20h17
#Forêt 33#Benslimane#Réseau criminel#Trafic de drogues#Meurtres

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