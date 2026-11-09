Double meurtre dans la forêt 33 aux environs de Benslimane: deux nouveaux suspects interpellés à Berrechid

Dans les coulisses des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Et-Tahiry/Le360)

Deux personnes soupçonnées d’être liées au double meurtre et au trafic de drogue ayant eu lieu dans la forêt 33 aux environs de Benslimane ont été interpellées ce lundi 9 novembre à Berrechid. Elles s’ajoutent au suspect principal, arrêté la veille près d’Ouezzane.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont mené l’opération en début d’après-midi, sur la base d’informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

La BNPJ avait ouvert ses recherches avec la Gendarmerie royale, sur instruction du parquet compétent. Elles portent sur un homicide volontaire commis avec un fusil de chasse, ainsi que sur un trafic de drogue, dans une zone boisée proche de Benslimane.

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Les enquêtes techniques et les recherches de terrain se sont poursuivies. Elles ont permis d’identifier deux autres personnes soupçonnées d’avoir participé aux faits. Celles-ci ont été arrêtées à Berrechid vers la mi-journée.

Tous les suspects sont désormais soumis à l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet. Elle doit établir les circonstances et le contexte de l’affaire. Elle doit aussi permettre d’arrêter les autres personnes ayant pris part à ces activités criminelles.

À noter que le ministère de l’Intérieur suit l’évolution de cette affaire depuis une semaine. Le gouverneur de la province de Benslimane, El Hassan Boukouta, supervise les opérations. Il s’appuie sur une cellule sécuritaire restreinte, chargée de coordonner les services et institutions concernés.

Dans les coulisses des opérations de ratissage menées dans la forêt 33, à Mohammedia, au deuxième jour des recherches. (A.Ettahiri/Le360)

Sur le terrain, les opérations de ratissage se poursuivent à grande échelle, avec des moyens techniques modernes. Les autorités ont ordonné de boucler les accès à la forêt dans toutes les directions. L’objectif est d’empêcher les déplacements de personnes susceptibles d’être impliquées.

Ces mesures ont été renforcées après la découverte de nouveaux éléments de preuve. Ils font état d’activités illicites menées pendant plusieurs mois à l’intérieur de la forêt. Les investigations portent notamment sur la consommation et la distribution de drogues dures dans cette zone.

Poursuite des opérations de ratissage dans la forêt 33 aux environs de Mohammedia. (S.Kadry/Le360). . سعيد قدري

Plusieurs entrées et voies d’accès à la forêt du kilomètre 33, dans la commune d’El Mansouria, ont été fermées. D’autres ratissages sont prévus dans les prochaines heures, dans le massif forestier et ses environs. Ils doivent permettre de retrouver d’éventuels indices et de resserrer l’étau autour des personnes recherchées.