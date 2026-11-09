Sahara marocain: Sánchez défend le plan d’autonomie et nie tout «marchandage» avec Rabat

Pedro Sánchez persiste et signe. Pour le président du gouvernement espagnol, le plan d’autonomie proposé par le Maroc demeure la voie la plus réaliste pour parvenir à un règlement politique de la question du Sahara. Et il n’est pas question, selon lui, de présenter le soutien de Madrid à cette initiative comme le résultat d’un quelconque arrangement avec Rabat.

Interrogé sur le changement de position de l’Espagne et sur l’idée que Madrid aurait abandonné un levier de négociation «sans rien obtenir en échange», le dirigeant socialiste a catégoriquement rejeté la notion de «transaction». Il présente au contraire cette orientation comme un choix politique assumé, fondé sur la recherche d’une issue à un «différend qui perdure depuis un demi-siècle».

Lors de cet entretien diffusé dimanche 8 novembre par le podcast espagnol Memorias de Pez, consacré notamment à la géopolitique et aux questions internationales, Sánchez a rappelé que plusieurs pays avaient été amenés à revoir leur approche après des décennies d’impasse. «Une solution d’autonomie du Sahara occidental au sein du Maroc pourrait être la solution la plus réaliste», a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement espagnol a également insisté sur la nécessité pour son pays de continuer à jouer un rôle actif dans le règlement de ce dossier. Soutenir le plan d’autonomie marocain ne signifie pas, à ses yeux, se désengager des autres dimensions de la question. «L’Espagne reste le premier fournisseur d’aide humanitaire dans les camps de réfugiés», a-t-il affirmé, faisant référence à l’assistance destinée aux populations des camps de Tindouf.

Sánchez a également évoqué les discussions engagées par son gouvernement sur la question de l’accès à la nationalité espagnole aux personnes originaires du Sahara. Il a présenté ces différentes initiatives comme autant d’«outils» permettant à Madrid, en coordination avec les Nations unies, de «participer activement à la solution».

Un choix espagnol conforté par l’évolution des positions internationales

Pour Pedro Sánchez, le soutien de Madrid au plan marocain ne relève donc pas d’une concession négociée dans le cadre des relations bilatérales. Il s’inscrit dans une évolution diplomatique plus large, née du constat que les approches défendues pendant plusieurs décennies n’ont pas permis de débloquer le dossier.

Cette orientation n’a d’ailleurs rien de nouveau. Dès mars 2022, le gouvernement espagnol avait opéré un tournant majeur en reconnaissant officiellement le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme «la base la plus sérieuse, crédible et réaliste» pour parvenir à une solution. Quatre ans plus tard, Sánchez maintient cette ligne, dans un contexte international qui a considérablement évolué.

La résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies a renforcé la place de l’initiative marocaine dans le processus politique. Le texte appelle à mener les négociations sur la base du plan d’autonomie proposé par Rabat et souligne qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus réaliste au différend. Cette résolution a été adoptée par onze voix pour, aucune contre et trois abstentions.

Lire aussi : Sahara marocain. Voici ce qui change avec le non-renouvellement du mandat de la MINURSO, selon Nasser Bourita

Cette évolution se reflète également dans les positions de plusieurs grandes puissances. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara et soutiennent le plan d’autonomie comme fondement d’une solution politique. La France considère, pour sa part, que le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et que l’autonomie constitue le cadre dans lequel la question doit être résolue. Le Royaume-Uni a également apporté son soutien à l’initiative marocaine, qu’il qualifie de base la plus crédible, viable et pragmatique pour parvenir à une solution durable.

Quant à l’Espagne, ancienne puissance administrante du territoire, elle maintient depuis 2022 que la proposition marocaine constitue la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour régler le différend.

C’est à la lumière de cette évolution que prennent tout leur sens les déclarations de Pedro Sánchez. En rejetant l’idée d’une «transaction» avec Rabat, le chef du gouvernement espagnol conteste la lecture selon laquelle Madrid aurait renoncé, seule et sans contrepartie, à un instrument de négociation.

Son argument repose sur une autre réalité diplomatique. Le plan d’autonomie marocain s’est progressivement imposé comme la principale référence des discussions internationales, avec le soutien de puissances majeures et une place désormais centrale dans le cadre défini par le Conseil de sécurité.

Sánchez n’annonce donc aucun nouveau virage de la diplomatie espagnole. Il défend un choix assumé depuis 2022, aujourd’hui conforté par une évolution internationale qui donne davantage de poids à la proposition marocaine.