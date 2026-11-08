Investissements, industrie, emplois: comment Nador West Med va transformer l’Oriental

Emplois, formation, investissements industriels, le port de Nador West Med commence à produire ses premiers effets dans l’Oriental. Des entreprises internationales ont choisi d’y installer leurs activités et d’y lancer leurs projets, attirées par la position géographique de Nador et par ses infrastructures logistiques.

Les salariés de ces entreprises sont les premiers à en parler. Pour certains jeunes de la région, ces recrutements permettent d’intégrer des groupes internationaux et d’acquérir de l’expérience sans quitter leur ville.

Ingénieure d’État en industrie et logistique, Imane Aquoudad travaille depuis près de sept ans dans le secteur. Exercer son métier dans sa région d’origine est pour elle une véritable fierté. «Je suis très fière d’avoir eu l’opportunité de travailler au sein d’une multinationale ici, à Nador», témoigne-t-elle.

Au-delà de son parcours professionnel, elle voit dans l’arrivée de ces entreprises une possibilité pour les jeunes de la région de trouver un emploi près de leur famille. «Je remercie l’État pour les efforts déployés afin d’attirer ces investissements. Cela permet aux jeunes, filles et garçons, de travailler ici, sans être obligés de partir ailleurs», ajoute-t-elle.

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Cette possibilité de travailler sur place marque une évolution importante pour les habitants de la région. «Avant, Nador était économiquement faible. Avec l’arrivée du port et des entreprises internationales, les opportunités d’emploi se sont multipliées», affirme Hicham El Maâti, assistant administratif.

Pour lui, les jeunes peuvent désormais envisager leur avenir professionnel dans leur région. Il espère ainsi que les investissements se poursuivront et que les formations permettront aux candidats locaux d’acquérir les compétences recherchées par les nouveaux industriels.

Les recrutements ne sont qu’un premier volet de cette évolution. Les nouveaux industriels ont également besoin de compétences de plus en plus spécialisées. «L’installation d’une multinationale dans la région montre le potentiel d’investissement de Nador», estime Imane.

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Les besoins portent notamment sur la qualité, le management, la formation et les métiers techniques liés à la production. Autant de domaines dans lesquels les jeunes de la région sont appelés à se former pour pouvoir intégrer ces nouvelles unités et y développer leur parcours professionnel.

L’arrivée d’une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de pales d’éoliennes illustre aussi l’intérêt des industriels étrangers pour la région. Nador accueille ainsi sa première implantation en dehors de la Chine. Le projet représente un investissement de plusieurs millions d’euros et prévoit notamment un transfert de technologies et de savoir-faire vers le Maroc.

Si le groupe a choisi de s’implanter à Nador, c’est notamment pour sa position stratégique. «Nous avons choisi le Maroc pour ses atouts, sa position géographique et, surtout, pour le potentiel que représente le port Nador West Med en tant que plateforme logistique et industrielle», indique Younk Xu, directeur général de l’entreprise. Le groupe entend s’appuyer sur cet environnement pour développer son activité, créer des emplois et faire appel aux compétences locales.

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Pour les acteurs économiques de l’Oriental, ces installations pourraient marquer la fin d’une longue période d’attente. «Après l’ouverture de Nador West Med, l’avenir de la région, de l’Oriental et même du pays va changer. Plusieurs grandes entreprises commencent à s’installer. Nous attendions ce moment depuis des années et nous commençons aujourd’hui à voir les premiers résultats», avance Younes Cherfaoui, acteur économique de la région.

Cette évolution pose aussi la question de la place que pourront occuper les entreprises locales dans cette nouvelle organisation industrielle. Au-delà des emplois directs, l’arrivée de grands groupes peut ouvrir des débouchés aux prestataires et aux petites et moyennes entreprises de la région, notamment dans les services, la logistique et la sous-traitance. Encore faut-il que ces acteurs disposent des compétences et des capacités nécessaires pour répondre aux exigences des nouveaux industriels.

L’enjeu, pour l’Oriental, sera donc de transformer l’arrivée des investisseurs en retombées durables pour son économie. La création d’emplois, la formation des jeunes et l’intégration des entreprises locales dans les chaînes de production seront déterminantes pour que les effets de Nador West Med dépassent les limites de la zone portuaire.