Economie

Nador West Med: le Terminal Est prêt à accueillir ses premières escales commerciales

Lancement des opérations sur le Terminal Est de Nador West Med (WMCT).

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Le 11/09/2026 à 18h19

VidéoLe Terminal Est du port Nador West Med, exploité par West Med Container Terminal (WMCT), filiale de Marsa Maroc et de TIL, a achevé sa préparation opérationnelle après des essais concluants. Le terminal est désormais en mesure d’accueillir et de traiter ses premières escales commerciales, avec la capacité de recevoir les plus grands porte-conteneurs au monde.

West Med Container Terminal (WMCT) a récemment annoncé l’achèvement de la préparation opérationnelle du Terminal Est du port Nador West Med, à l’issue d’une série d’essais réalisés en conditions réelles. Ces tests ont permis de confirmer la capacité du terminal à assurer ses premières opérations commerciales.

Cette préparation, achevée en avance sur le calendrier initial, a porté sur plusieurs volets. Les aménagements ont été réalisés, les équipements réceptionnés et installés, tandis que les systèmes et les procédures opérationnelles ont été déployés. WMCT a également procédé au recrutement et à la formation des équipes appelées à assurer les opérations du terminal.

Pour tester l’ensemble de ce dispositif en situation réelle, le Terminal Est a accueilli une escale test. Cette opération a permis de vérifier le fonctionnement des différents moyens mobilisés, mais aussi la coordination entre les équipes et l’efficacité des procédures mises en place. La réussite de ces essais vient ainsi conclure plusieurs mois de préparation et confirmer la capacité opérationnelle du Terminal Est.

Nador West Med (WMCT.)

Le terminal est par ailleurs conçu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde. Une capacité qui vient renforcer la vocation de Nador West Med à s’imposer comme un hub stratégique pour le trafic maritime en Méditerranée.

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Le 11/09/2026 à 18h19
#Nador West Med#Port#Escale#operations#commerce#Economie#Terminal Est#Transport

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