Nador West Med: une levée de fonds et quelques semaines avant lancement

Alors que le Maroc s’apprête à doter sa façade méditerranéenne d’un nouveau bijou logistique, la société Nador West Med SA vient de franchir une étape financière décisive. Accompagnée d’un pool d’établissements financiers de premier plan comprenant Valoris Corporate Finance, Valoris Securities, Capital Trust Finance, Capital Trust Securities et CIH Bank, l’entreprise a réalisé avec succès une émission obligataire par placement privé d’un montant global de 2,2 milliards de dirhams.

Cette transaction stratégique intervient à seulement quelques semaines de l’ouverture commerciale du complexe portuaire, programmée pour le quatrième trimestre de l’année 2026. Elle marque une étape majeure dans la structuration financière globale du projet, qui mobilise à ce jour une enveloppe d’investissements publics et privés s’élevant à 51 milliards de dirhams, rapporte le quotidien L’Économiste de ce vendredi 4 septembre.

Le fort engouement suscité par cette opération auprès des investisseurs institutionnels témoigne d’une confiance renouvelée dans ce projet d’envergure nationale. Au-delà des seules infrastructures physiques, c’est l’ensemble du potentiel économique et de l’écosystème industriel appelé à se déployer autour du site qui séduit les grands acteurs de la place financière.

Positionné stratégiquement à environ 130 milles marins du détroit de Gibraltar, Nador West Med s’impose comme un hub portuaire de nouvelle génération, spécialement dimensionné pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde. Fort de ses 5,4 kilomètres de digues protectrices, de ses 4 kilomètres linéaires de quais et de ses terminaux en eau profonde, ce complexe est appelé à jouer un rôle pivot dans le renforcement de la compétitivité du Royaume le long des grandes routes du commerce maritime international, écrit L’Économiste.

Ambition affichée: consolider le positionnement du Maroc en Méditerranée orientale, en parfaite complémentarité avec l’acquis du hub de Tanger Med. Dès son entrée en service, le port affichera une capacité de traitement annuelle de 5 millions de conteneurs, avec des perspectives d’extension à terme. Il abritera également un hub énergétique de premier ordre, intégrant notamment le tout premier terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays, doté d’une capacité de 5 milliards de mètres cubes par an.

Dépassant sa simple dimension maritime, Nador West Med s’affirme comme un puissant moteur de transformation territoriale pour l’ensemble de la région de l’Oriental. Adossé à une vaste zone industrielle, logistique et énergétique qui enregistre déjà l’implantation de premiers opérateurs internationaux, le projet ambitionne de dessiner un nouveau corridor économique. En reliant directement le port aux zones stratégiques de la province, cette dynamique contribuera de manière significative à la création d’emplois durables et à la promotion d’un développement territorial équilibré.