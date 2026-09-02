Drame à Algésiras: deux Marocaines meurent après la chute de leur voiture dans le bassin du port

La voiture renflouée à l’aide d’une grue, mercredi 2 septembre 2026, après avoir sombré dans les eaux du port d’Algésiras, en Espagne.

Le drame s’est produit peu après minuit, vers 00h24, au niveau du quai numéro 1 de la Galera, dans la zone d’embarquement des véhicules à destination de Tanger. Selon les informations rapportées par les médias espagnols, les quatre passagers avaient franchi sans incident le contrôle de la Police nationale avant d’être orientés vers la zone d’attente par le personnel du terminal.

Pour une raison qui reste à déterminer, leur Audi A4 a poursuivi sa route au lieu de s’immobiliser dans l’espace prévu pour les véhicules en attente d’embarquement. La voiture s’est dirigée vers la rampe située au bord du quai avant de tomber dans la mer. Le ferry à destination de Tanger n’était pas encore à quai au moment de l’accident.

La police espagnole privilégie à ce stade l’hypothèse d’un accident, évoquant notamment une possible erreur de conduite ou une mauvaise appréciation de la distance avec le bord du quai. Du brouillard était également présent cette nuit-là, même si les sources policières citées par El País estiment qu’il ne réduisait pas suffisamment la visibilité pour expliquer à lui seul l’accident.

Les deux hommes, qui occupaient les sièges avant, ont réussi à sortir du véhicule et à remonter à la surface. Le conducteur, âgé d’une cinquantaine d’années, a été pris en charge sur place pour des blessures. Le second homme, âgé de plus de 70 ans, présentait des signes de noyade et a été évacué vers un hôpital dans un état critique.

Les deux femmes, âgées de 71 et 43 ans, étaient en revanche restées prisonnières à l’arrière du véhicule. Elles ont été retrouvées sans vie par les plongeurs du Groupe spécial d’activités sous-marines (GEAS) de la Guardia civil.

Le véhicule a coulé en quelques secondes, notamment en raison de son poids et de l’importante quantité de bagages qu’il transportait, selon Europa Sur.

Le geste héroïque de Walid

Parmi les premiers à intervenir figure Walid, un jeune Marocain employé comme matelot par la compagnie maritime AML. Ayant entendu les cris provenant du quai voisin, il s’est précipité vers le lieu de l’accident et a plongé dans l’eau pour porter secours aux occupants.

Titulaire d’un brevet de plongée et disposant d’une expérience en natation et en surf, il est parvenu à rejoindre les deux hommes qui avaient réussi à sortir du véhicule et à les maintenir à flot jusqu’à l’arrivée des secours. Des agents de la police portuaire leur ont également lancé des bouées de sauvetage.

Les deux rescapés ont ensuite été ramenés à terre à bord d’un navire de la Corporation des pilotes du port d’Algésiras.

El vehículo se precipitó al mar desde la rampa del muelle con cuatro ocupantes a bordo

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✍️ Alberto Rodríguez | Antonio Morales

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Les opérations de secours ont mobilisé d’importants moyens, notamment la Guardia civil, ses unités subaquatiques du GEAS, les services de sauvetage maritime, les pompiers, la Police nationale, la Police portuaire ainsi que les services de santé.

Le véhicule, resté au fond du bassin depuis l’accident, a finalement été renfloué mercredi après-midi à l’aide d’une grue, au terme d’une opération qualifiée de complexe.

Le quai numéro 1, utilisé notamment pour la liaison Algésiras-Tanger Med, a été temporairement fermé à la navigation dans le cadre des opérations liées à l’accident.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la voiture a quitté la zone d’attente et s’est dirigée vers le bord du quai.