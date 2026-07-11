Marhaba 2026: les MRE ravis par l’accueil chaleureux au port de Nador-Beni Ensar

Les traversées en provenance d’Europe se succèdent au port de Nador-Beni Ensar, principal point d’entrée des Marocains du monde dans la région de l’Oriental. À chaque arrivée de ferry, les mêmes scènes se répètent: des familles qui retrouvent enfin leur terre natale, des véhicules qui quittent lentement le navire et, sur le quai, un accueil rythmé par la musique traditionnelle et les youyous, symbole d’un retour attendu tout au long de l’année.

La première voiture à peine débarquée, les notes de musique populaire s’élèvent déjà sur l’esplanade de la gare maritime. Les chants, les applaudissements et les sourires des équipes mobilisées donnent le ton d’une opération où l’émotion accompagne l’organisation. Pour de nombreux MRE, ces premiers instants sur le sol marocain marquent le véritable début des vacances, après plusieurs heures de route.

Dans les différents espaces de la gare maritime, les formalités s’enchaînent dans un climat serein. Agents de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, services de police, douanes, autorités locales et personnels portuaires travaillent de concert afin d’assurer la fluidité des contrôles, d’orienter les voyageurs et de leur apporter assistance dès leur arrivée.

Placée sous la supervision effective de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’opération Marhaba 2026 est déployée conformément aux Hautes instructions royales afin d’offrir aux Marocains résidant à l’étranger les meilleures conditions d’accueil et d’accompagnement durant leur retour estival au pays.

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Cette journée revêtait également une dimension particulière. La gare maritime de Nador-Beni Ensar célébrait le premier anniversaire de sa mise en service, une occasion de dresser le bilan de cette infrastructure devenue un maillon essentiel du dispositif d’accueil des Marocains du monde. La cérémonie a aussi été marquée par le lancement officiel d’une plateforme numérique, présentée comme une première au niveau des gares maritimes marocaines. Accessible à tous les voyageurs, elle leur permettra d’évaluer les services et équipements disponibles, dans une démarche d’écoute et d’amélioration continue de l’expérience de transit.

«Les préparatifs de l’opération Marhaba se déroulent dans de très bonnes conditions grâce à la mobilisation de l’ensemble des intervenants portuaires, notamment la Fondation Mohammed V pour la solidarité, les services de sécurité, les douanes et les autorités locales», explique Driss Lefdaoui, directeur du port de Nador et région.

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«Cette année, cet événement coïncide avec le premier anniversaire de la nouvelle gare maritime de Nador», précise-t-il, soulignant que cette célébration a également permis de lancer la plateforme numérique d’évaluation des services, destinée à renforcer les échanges avec les voyageurs et à améliorer les prestations qui leur sont offertes.

Au fil des arrivées, entre les ferries qui accostent et les véhicules qui reprennent la route vers les différentes régions du Royaume, le port de Nador retrouve son effervescence estivale. Plus qu’un simple dispositif de gestion des flux, l’opération Marhaba demeure, année après année, le symbole d’un lien intact entre le Maroc et ses ressortissants établis à l’étranger, où l’organisation se conjugue à la chaleur de l’accueil.