Opération Marhaba 2026: voici comment les Marocains du monde vivent leur retour à l’aéroport Nador-Al Aroui

Arrivée des Marocains résidant à l’étranger à l’aéroport Nador-Al Aroui, dans le cadre de l’opération Marhaba 2026. (M.Chellay/Le360)

À l’aéroport de Nador-Al Aroui, l’opération Marhaba 2026 se poursuit dans une ambiance marquée par les retrouvailles. Sous la présidence effective du roi Mohammed VI et coordonné par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ce dispositif accompagne le retour estival des Marocains résidant à l’étranger, venus passer leurs vacances au pays.

Dès la descente d’avion, les voyageurs témoignent de leur satisfaction de fouler à nouveau le sol national. Un retour au pays préparé et attendu avec impatience depuis de longs mois. «Nous sommes toujours heureux de revenir au Maroc. C’est notre pays et nous l’aimons», témoigne une Marocaine installée en Europe, venue passer ses vacances en famille.

Sur le terrain, l’organisation mise en place mobilise plusieurs acteurs. L’Office national des aéroports (ONDA), les autorités sécuritaires ainsi que l’ensemble des services concernés travaillent de concert pour assurer un accueil fluide et une prise en charge efficace des voyageurs. Les procédures sont encadrées afin de réduire les délais d’attente et de garantir des conditions d’arrivée optimales.

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Cette organisation est largement saluée par les passagers. «Tout est bien organisé, l’accueil est à la hauteur et les services sont excellents», témoigne un voyageur arrivé des Pays-Bas. Une autre passagère ajoute que «cette année, tout s’est déroulé rapidement et dans de bonnes conditions, notamment pour les familles et les personnes âgées».

L’opération Marhaba dépasse la simple logistique pour ancrer sa dimension humaine. Plus qu’un retour en vacances, ce voyage est, pour nombre de Marocains du monde, un besoin essentiel de renouer avec leurs racines, leur culture et leurs proches.

«Chaque fois que nous revenons au Maroc, c’est une immense joie. D’autres choisissent de voyager ailleurs, mais nous préférons toujours rentrer chez nous», confie une autre membre de la diaspora.

Au fil des arrivées, l’opération Marhaba continue ainsi d’accompagner le retour des Marocains du monde vers leur pays d’origine. Entre l’émotion des retrouvailles et les préparatifs des vacances d’été, ce rendez-vous annuel demeure un moment privilégié pour renouer avec la famille, les proches et les lieux auxquels ils restent attachés.