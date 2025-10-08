Marhaba 2025: plus de 3,2 millions de Marocains du monde accueillis, en hausse de 7%

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, lors de la présentation du bilan de l'opération Marhaba 2025, à Rabat le 8 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

L’opération Marhaba 2025 a enregistré un total de 3,2 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE), en hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Durant la même période — du 10 juin au 15 septembre — le Royaume a également accueilli 739.000 véhicules, soit une progression de 6% par rapport à 2024, a annoncé Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, lors d’une conférence tenue mercredi à Rabat.

Le ministre a souligné que cette performance résulte d’une offre maritime suffisante et diversifiée, couvrant 13 lignes reliant les quatre ports marocains de passagers (Tanger Med, Tanger Ville, Nador et Al Hoceima) à neuf ports européens: Algésiras, Tarifa, Almería, Motril, Marseille, Sète, Barcelone, Gênes et Civitavecchia.

Durant la saison, 29 navires conformes aux normes internationales de sécurité ont été mobilisés, accompagnés d’un renforcement du contrôle de la qualité des services et de l’application du système obligatoire de réservation préalable.

Le port de Tanger Med demeure le principal point de passage des MRE avec environ 1,8 million de passagers (+4%) et 463.000 voitures (+3%), soit 56% du trafic passagers et 63% du trafic véhicules. Le port de Tanger Ville a connu une forte dynamique avec 750.000 passagers (+12%) et 117.000 voitures (+11%), représentant 24% du trafic passagers et 16% du trafic véhicules.

De son côté, le port de Nador a accueilli 617.000 passagers (+12%) et 148.000 voitures (+13%), soit 19% et 20% des parts respectives du trafic. Quant au port d’Al Hoceïma, il a vu transiter 48.000 passagers (+5%) et 11.000 voitures (+7%), représentant 2% du trafic passagers et 1% du trafic véhicules à l’échelle nationale.

Le ministre a insisté sur l’importance du système obligatoire de réservation anticipée, notamment la règle imposant de détenir un billet valide le jour du voyage pour accéder au port de Tanger Med. Ce dispositif, a-t-il précisé, a grandement amélioré la fluidité des flux et permis une meilleure gestion des pics d’affluence, tout en évitant le recours au mécanisme d’interchangeabilité des billets sur la ligne Tanger Med – Algésiras.

Selon Abdessamad Kayouh, ce mécanisme constitue «l’un des principaux facteurs de réussite de l’opération grâce à l’adhésion responsable de notre communauté à l’étranger et aux efforts soutenus des autorités portuaires et sécuritaires». Il a plaidé pour un renforcement de la communication autour de ce système tout au long de l’année afin d’ancrer la culture de la réservation préalable chez les usagers.

Selon le ministre, ce nouveau dispositif d’embarquement permettra, dès les prochaines éditions de Marhaba, d’assurer une organisation encore plus fluide et prévisible. Il a salué «la mobilisation exemplaire» de l’ensemble des intervenants — police, gendarmerie, forces auxiliaires, autorités portuaires et Fondation Mohammed V pour la solidarité — pour leur contribution décisive à la réussite de cette opération d’envergure nationale.

Avec une organisation renforcée, une discipline accrue des voyageurs et une offre maritime rationalisée, Marhaba 2025 s’impose comme un modèle de coordination nationale et de lien indéfectible entre le Maroc et sa diaspora. Le défi désormais: consolider ces acquis pour faire de chaque retour un passage fluide, sûr et digne de l’attachement des MRE à leur pays d’origine.