Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad

Dans les halls animés de l’aéroport Oujda-Angad, les valises s’empilent et les embrassades s’éternisent. Les familles venues raccompagner leurs proches retiennent difficilement leurs larmes, tandis que les voyageurs s’apprêtent à franchir les portes d’embarquement. C’est la fin des vacances estivales, et avec elles, le retour vers un quotidien loin du pays natal.

Interrogés par Le360, les voyageurs n’ont pas caché l’amertume de ce départ. «Le retour est douloureux, mais l’amour de la patrie nous pousse toujours à revenir», déclare un passager. «Quand on arrive, on est heureux, quand on repart, c’est la tristesse qui prend le dessus», ajoute-t-il, visiblement ému.

Pour d’autres, la distance reste une épreuve quotidienne. «Nous travaillons et souffrons loin de nos familles. Ici, nous venons chercher du repos et partager du temps avec nos proches, et c’est ce que nous avons trouvé, grâce à Dieu», confie un autre voyageur. Et malgré la douleur du départ, l’espoir d’un prochain été reste intact: «C’est la vie», conclut-il.

Alors que les voyageurs patientent dans les files d’attente, un dispositif rigoureux opère en coulisses pour assurer la fluidité de leur passage. «La phase de retour des Marocains résidant à l’étranger se déroule dans les meilleures conditions possibles», affirme Saïd Benbouazza, directeur de l’aéroport Oujda-Angad. «L’opération Marhaba 2025 bénéficie de la mobilisation de tous les acteurs concernés: Office national des aéroports, sûreté nationale, gendarmerie, douanes, services sanitaires, sociétés de handling…Tous travaillent selon un plan de travail unifié», précise-t-il.

Pour garantir une expérience optimale, plusieurs mesures ont été mises en place: création de comités de suivi, renforcement des équipes d’orientation, ouverture de commerces à des prix transparents, réduction des délais de contrôle et de livraison des bagages, ainsi qu’une attention particulière à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement. «L’ONDA met également à disposition un site web, un centre d’appel et des comptes officiels sur les réseaux sociaux pour répondre en temps réel aux voyageurs», confirme le directeur.

Au fil des départs, l’aéroport Oujda-Angad reste le témoin discret de ces scènes émouvantes. Lieu de passage, mais aussi de retrouvailles et d’adieux, il incarne le lien indéfectible qui unit les Marocains du monde à leur pays d’origine. Dans chaque valise et dans chaque regard, demeure la promesse d’un retour et l’attachement profond à une terre que l’on ne quitte jamais vraiment.