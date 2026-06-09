Société

Sur instructions du Roi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance mercredi l’opération Marhaba 2026

Arrivée d'un ferry dans au port Tanger Med, dans le cadre de l'Opération Marhaba 2023. (Photo d'archive)

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance, mercredi 10 juin 2026, l’opération Marhaba d’accueil des Marocains résidant à l’étranger.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 19h10

La Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui participe à la mise en œuvre de l’opération aux côtés de l’ensemble des parties prenantes nationales, activera à minuit le dispositif global d’accueil simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie, indique un communiqué de la Fondation.

Cette édition 2026 est marquée par un dispositif consolidé depuis l’édition précédente, et qui s’appuie sur un réseau de 26 espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, assurant une présence de proximité sur les principaux points de transit empruntés par les Marocains résidant à l’étranger.

Au Maroc, il comprend 20 espaces, répartis au niveau des ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador Bni Nsar, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat – Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er, Dakhla, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’aux postes frontaliers de Bab Sebta et Melilia.

À l’étranger, 6 espaces Marhaba sont également opérationnels dans les ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Déployés du 10 juin au 15 septembre, les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale sont assurés sur l’ensemble de ces sites afin d’accompagner les membres de la communauté résidant à l’étranger, aussi bien lors des phases d’arrivée que de retour.

Près de 1.400 personnes incluant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif pour assurer écoute, assistance et prise en charge des Marocains résidant à l’étranger.

Ce dispositif d’assistance médico-humanitaire est renforcé par le Bureau central de coordination (BCC) qui est domicilié à Rabat. Supervisé par la Fondation, il suit l’activité des équipes d’assistance déployées sur le terrain, coordonne la mobilisation des parties-prenantes dans la gestion des situations et pilote le service d’assistance téléphonique Marhaba.

Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’opération, le service d’appel Marhaba est joignable aux numéros de téléphone suivants: 00 212 537 20 5566 et 00 212 537 20 6666 pour les appels de l’étranger, le numéro vert gratuit 080000 23 23 et le 0808 69 07 93 accessibles à partir du Royaume, le numéro 00 39 35 1323 50 40 (Gênes) pour l’Italie, les numéros 00 33 745 757 309 (Marseille) et 00 33 617 299 161 (Sète) pour la France, et les numéros 00 34 632 014 577 (Motril), 00 34 632 086 009 (Alméria) et 00 34 631 419 658 (Algésiras) pour l’Espagne, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 19h10
#Marhaba#MRE#Fondation Mohammed V

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