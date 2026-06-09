Tout savoir sur l’opération Marhaba 2026

L’opération Marhaba 2026 s’apprête à débuter pour accueillir cet été quelque 3,6 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers ce mardi, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a exposé l’état d’avancement des préparatifs de ce dispositif exceptionnel, considéré comme la plus importante opération de transit au monde entre deux continents.

Interrogé par Le360, le ministre a indiqué que l’accent a été mis aujourd’hui sur le transport maritime et l’ensemble des préparatifs de l’opération Marhaba. Cet événement annuel de grande envergure est placé sous la supervision et la coordination de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, de concert avec le ministère de l’Intérieur, la Gendarmerie royale, la Sûreté nationale et la Direction des douanes.

S’agissant du volet aérien, «des autorisations ont été accordées à plus de 65 compagnies qui relieront plus de 161 aéroports, notamment en Europe», a-t-il précisé. Selon le responsable gouvernemental, l’offre déployée cette année vise à garantir la couverture la plus large possible, «tant pour le transport maritime que pour le transport aérien».

Le ministre a rappelé que le Maroc s’est engagé dès 2006 dans la politique de l’Open Sky, un choix stratégique qui permet aux compagnies à bas coûts de desservir le Royaume depuis et vers plusieurs pays européens. «Le plus important pour nous est de fournir une offre conséquente pour le déplacement de la communauté marocaine durant la saison estivale, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort», a-t-il ajouté.

À cet égard, Abdessamad Kayouh a affirmé que l’Office national des aéroports (ONDA) est pleinement «prêt à accueillir nos ressortissants, car il s’agit d’une opération spéciale qui nécessite un effort particulier».

L’édition 2026 en chiffres

L’édition 2026 s’appuie sur un réseau de 26 espaces d’accueil déployés au Maroc et à l’étranger, aux principaux points de transit des Marocains résidant à l’étranger.

Au Maroc, 20 espaces couvrent les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador Bni Nsar, les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er et Dakhla, les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq, ainsi que les postes frontaliers de Bab Sebta et Melilia. À l’étranger, six espaces Marhaba sont opérationnels dans les ports de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Actif du 10 juin au 15 septembre, le dispositif mobilise près de 1.400 personnes, équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux et volontaires, pour assurer écoute, assistance et prise en charge médicale lors des phases d’arrivée et de retour.

Un Bureau central de coordination (BCC), domicilié à Rabat, supervise l’activité des équipes terrain, coordonne les parties prenantes et pilote le service d’assistance téléphonique Marhaba, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Ce service est joignable aux numéros suivants: 00 212 537 20 5566 et 00 212 537 20 6666 depuis l’étranger, le numéro vert gratuit 080000 23 23 et le 0808 69 07 93 depuis le Maroc, le 00 39 35 1323 50 40 depuis l’Italie (Gênes), les numéros 00 33 745 757 309 (Marseille) et 00 33 617 299 161 (Sète) depuis la France, et les numéros 00 34 632 014 577 (Motril), 00 34 632 086 009 (Alméria) et 00 34 631 419 658 (Algésiras) depuis l’Espagne.