Exportations: le grand décrochage du textile

Le paysage des échanges extérieurs marocains dessine une dynamique industrielle à deux vitesses, marquée par un contraste saisissant au terme du premier semestre 2026. Les plus récents indicateurs publiés par l’Office des Changes révèlent une situation complexe où la prospérité globale du commerce extérieur masque les difficultés sectorielles du textile et du cuir. «Alors que l’ensemble des exportations du Royaume enregistre une progression remarquable de 9,7%, la filière historique du textile s’inscrit en faux, en accusant un recul de 6,5% sur un an. Ce repli représente une perte nette de 1,461 milliard de dirhams, ramenant la valeur globale des expéditions sectorielles à 21,069 milliards de dirhams», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 1er septembre.

Ce passage à vide de la filière textile interpelle d’autant plus qu’il survient au moment même où les nouvelles locomotives de l’industrie marocaine tournent à plein régime. À la même période, le secteur automobile réalise une percée spectaculaire en franchissant le cap des 93,7 milliards de dirhams d’exportations, soit une hausse de 17,4%, tandis que le secteur aéronautique s’envole avec une progression de 19,3%. Ce décalage met en évidence un glissement progressif du poids relatif des différentes filières au sein de l’appareil exportateur national, marquant l’émergence d’une nouvelle configuration industrielle au Maroc.

Une analyse détaillée des données indique que l’ensemble des composantes du secteur textile et cuir subit cette érosion. Le sous-secteur du vêtement confectionné, qui demeure le pilier principal de l’activité, voit ses ventes extérieures fléchir de 5,7%, ce qui équivaut à un manque à gagner de 855 millions de dirhams. La baisse se montre plus sévère encore pour la bonneterie, dont le recul atteint 9,7%, soit une diminution de 415 millions de dirhams. Même l’industrie de la chaussure enregistre une contraction de 2,4%, représentant une perte de 36 millions de dirhams. «La dispersion des pertes confirme que l’ensemble de la chaîne de valeur subit des pressions concurrentielles et structurelles», souligne L’Economiste.

Il convient cependant de nuancer la portée de ces statistiques. Les volumes d’exportation publiés par l’Office des Changes reflètent les flux commerciaux, mais ne traduisent pas une désindustrialisation automatique du secteur. Ils ne rendent pas compte de l’évolution des capacités de production internes, des niveaux d’investissement ou du volume global de l’emploi maintenu dans les usines. Le constat n’en demeure pas moins sans équivoque: le textile perd du terrain à l’international pendant que les industries de pointe accélèrent leur expansion.

Historiquement orientée vers le marché européen et intégrée aux chaînes de valeur mondiales, la filière textile-habillement marocaine se retrouve confrontée aux exigences d’un nouvel environnement économique. Sa performance dépend désormais directement de la vitalité de la demande européenne, mais surtout de sa capacité à réagir face à la hausse des coûts, à l’exigence de délais de livraison réduits et à une concurrence internationale féroce. Pour continuer à faire valoir ses atouts, le secteur ne peut plus se reposer uniquement sur les volumes d’exportation traditionnels.

L’avenir du textile marocain s’inscrit donc dans la transformation de son modèle économique. Pour préserver son rang et retrouver une trajectoire de croissance pérenne, la filière doit impérativement réussir son repositionnement vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Les perspectives identifiées par les analystes convergent vers la nécessité d’investir massivement dans l’habillement de mode, la montée en gamme des produits finis, ainsi que le développement des textiles techniques et intelligents. Le signal envoyé par les chiffres du premier semestre 2026 ne scelle pas le déclin de cette industrie historique, mais souligne l’urgence d’accélérer sa mutation au sein de l’écosystème industriel marocain.