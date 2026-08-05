Textile: le pari de la haute valeur ajoutée et de la décarbonation

L’industrie textile marocaine amorce un tournant stratégique majeur en délaissant la course aux volumes au profit d’une montée en gamme axée sur la création de valeur. Cette transformation repose sur un faisceau d’initiatives combinant l’efficacité énergétique, l’intelligence artificielle, la recherche appliquée et le développement de nouveaux marchés internationaux, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Sur le plan de la décarbonation, la question dépasse désormais les simples considérations écologiques pour devenir un véritable levier de compétitivité industrielle. Des audits énergétiques menés par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) auprès de onze entreprises couvrant la confection, le tissage, la filature, la teinture et le finissage ont permis d’identifier quatre-vingt-dix-sept actions d’optimisation. Sur une consommation globale auditée de 47,3 GWh, le potentiel d’économies s’élève à 21,6 %, avec des retours sur investissement estimés entre trois et six ans. Dans un contexte où les donneurs d’ordre internationaux durcissent leurs exigences en matière de traçabilité et d’empreinte carbone, la réduction des consommations s’impose comme une condition d’accès aux principaux marchés.

Parallèlement, la modernisation technologique gagne le cœur des ateliers. Un partenariat entre le Cluster textile marocain et la Faculté des sciences Ben M’Sick de l’Université Hassan II concrétise l’introduction de l’intelligence artificielle dans la maintenance industrielle, avec l’entreprise Filature Textile Settat Industrie comme site pilote. L’objectif est de limiter les arrêts de production non planifiés et d’optimiser les coûts. Cette dynamique s’illustre également à l’ESITH, où des rencontres professionnelles réunissent les acteurs du secteur autour des applications pratiques de l’IA, qu’il s’agisse du chiffrage automatique d’articles à partir de croquis, du suivi de fabrication, de la planification ou du contrôle qualité, écrit Les Inspirations Eco.

La recherche et développement s’affirme comme un autre axe capital pour diversifier les débouchés vers le textile technique et fonctionnel. Les travaux menés conjointement par le Cluster textile et l’Université Hassan II explorent des procédés de teinture écologiques utilisant des colorants naturels ou le CO₂ supercritique, ainsi que des matériaux à haute valeur ajoutée. Les domaines d’application s’étendent des pansements intelligents et des vêtements de protection ultrarésistants aux textiles automobiles en polymères recyclés, en passant par les membranes d’isolation thermique pour le bâtiment et les géotextiles biodégradables. Cette démarche vise à ouvrir la filière aux secteurs de la santé, de l’automobile, de la construction et de la sécurité.

Sur le plan commercial, la valorisation du savoir-faire marocain vise à conquérir des parts de marché plus exigeantes, mais aussi plus rentables. En Allemagne, premier importateur européen d’habillement, où le Maroc figure déjà comme deuxième fournisseur africain, l’écosystème identifie un potentiel d’exportation inexploité estimé à 278 millions de dollars. Les opportunités se concentrent notamment sur le segment des vêtements professionnels, caractérisé par une demande stable et récurrente. Toutefois, la pénétration de ce marché exige des certifications rigoureuses, un haut niveau de contrôle de la qualité et une maîtrise totale de la chaîne de valeur, souligne Les Inspirations Eco.

Cette recherche de nouveaux débouchés s’accompagne d’une démarche visant à attirer les investissements et les partenariats internationaux. Les récentes rencontres avec des délégations italiennes et espagnoles illustrent cette volonté d’attirer des capitaux et des transferts de technologies. Plutôt que de simples commandes de sous-traitance, le secteur recherche une intégration plus poussée et des collaborations stratégiques afin d’étendre son réseau commercial vers l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie.

Cette réorientation globale rejoint la vision défendue par l’AMITH, qui met l’accent sur le renforcement de l’amont textile et l’augmentation du taux d’intégration locale. La signature d’accords récents avec l’ANAPEC pour répondre aux besoins en compétences, ainsi qu’avec des chambres de commerce étrangères, concrétise cette ambition. Si la proximité géographique avec l’Europe demeure un avantage indéniable, le futur positionnement du textile marocain se jouera désormais sur sa capacité à produire de manière plus propre, plus intelligente et avec une valeur ajoutée nettement accrue.