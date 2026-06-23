Textile: le Maroc sous pression devant la concurrence turque

Textile: le Maroc sous pression face à Les données Eurostat Comext du premier trimestre 2026 mettent en lumière un coup de froid sur le marché européen de l’habillement, avec une baisse de 12,7% de la valeur des importations en provenance de ses principaux fournisseurs mondiaux. Derrière ce recul global, une fracture nette apparaît entre les deux poids lourds de la consommation textile en Europe. L’Espagne et la France adoptent des stratégies d’approvisionnement diamétralement opposées, bousculant l’équilibre commercial de la région méditerranéenne, écrit le quotidien Les Inspirations Eco.

Madrid fait le choix affirmé du circuit court. Le marché espagnol fait preuve d’une stabilité remarquable avec un repli marginal de ses importations totales de 0,8%. Ce chiffre cache un transfert stratégique: les acheteurs ibériques délaissent l’Asie, en recul de 2,5%, pour relocaliser leurs flux dans la zone Euromed, dont les exportations vers l’Espagne bondissent de 5,4%. À l’inverse, la France s’enfonce dans une crise de la demande. Ses importations de vêtements s’effondrent de 12,5%. Contrairement à son voisin, Paris n’opère aucun arbitrage géographique et coupe ses commandes partout. Le bassin méditerranéen est le premier sacrifié sur le marché français, affichant un plongeon de 19,8%, soit une baisse deux fois plus brutale que celle subie par l’Asie.

Au centre de ce bouleversement, le Maroc se retrouve pris en étau et voit ses faiblesses structurelles exposées. Le Royaume souffre d’une double peine qui fragilise son modèle exportateur. Sur le marché français, les donneurs d’ordres réduisent leurs stocks sans distinction, entraînant une chute de 23,3% des ventes marocaines. Sur le marché espagnol, le constat est plus alarmant: alors que la demande pour le grand import de proximité progresse, le Maroc est le seul fournisseur de la zone à reculer, enregistrant une baisse de 10% de ses livraisons, lit-on dans Les Inspirations Eco.

Ce recul marocain profite directement à la Turquie, qui s’impose comme le grand vainqueur de ce début d’année 2026. Portée par une livre dépréciée et une flexibilité industrielle redoutable, l’industrie textile turque signe une progression spectaculaire de 24,1% en Espagne, parvenant à détrôner le Maroc en valeur sur son propre terrain historique. Dans le même temps, l’Égypte se positionne également comme un challenger sérieux avec une croissance de 14,8% à l’échelle de l’Union européenne.

Pour la filière textile marocaine, la situation devient critique en raison de sa forte concentration géographique. L’Espagne et la France absorbent respectivement 65% et 16% des exportations de vêtements du pays. L’érosion du marché espagnol, bien que plus faible en pourcentage que le krach français, pèse beaucoup plus lourd en valeur absolue sur la balance commerciale du Royaume. Des ateliers de confection de la région de Tanger aux donneurs d’ordres, c’est l’ensemble de la chaîne de valeur qui subit des coupes dans les lignes de production.

Face à la concurrence agressive de la Turquie et à la déprime de la distribution française de milieu de gamme, les professionnels du secteur estiment que le Maroc ne peut plus piloter à vue. Pour inverser la tendance, les industriels devront impérativement diversifier leurs débouchés, accélérer la vitesse de livraison sur de petites séries et miser sur une montée en gamme, notamment via l’intégration de critères écoresponsables. À l’échelle macroéconomique, ce basculement conjoncturel pose la question de l’adaptation des règles d’origine euro-méditerranéennes, cruciales pour redonner de la compétitivité aux exportations marocaines.