Dakhla-Oued Eddahab: la poussée entrepreneuriale portée par les grands chantiers du Sud

L’attractivité économique des provinces du Sud franchit un nouveau palier sous l’impulsion des grands projets d’aménagement. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2026, la région de Dakhla-Oued Eddahab a vu naître 616 nouvelles entreprises, d’après les relevés récents de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. «Cette dynamique du tissu entrepreneurial local traduit l’impact concret des investissements publics et privés injectés ces dernières années dans les infrastructures clés, qu’elles soient routières, portuaires ou énergétiques», écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

L’analyse de ces chiffres révèle une mutation progressive de la structure économique régionale. Les personnes morales dominent nettement le paysage, avec 404 créations, contre 212 personnes physiques. Si l’entrepreneuriat individuel conserve une place notable 34,4% des entités locales) par rapport à la moyenne nationale fixée à 25%, le basculement vers des formes sociétaires témoigne d’une professionnalisation accrue. Sur le plan juridique, les porteurs de projets plébiscitent massivement la société à responsabilité limitée à associé unique, qui s’impose dans près de deux tiers des cas, suivie par la SARL classique, qui capte un tiers du marché.

Sur le terrain sectoriel, le commerce continue d’agir comme le principal catalyseur d’activité, en réunissant plus de 45% des nouvelles immatriculations. Néanmoins, l’émergence d’autres piliers confirme la diversification progressive de l’économie locale. Le secteur des transports se positionne en deuxième place, avec environ 12% des créations, talonné de près par le bâtiment, les travaux publics et les affaires immobilières, qui totalisent 11% des ouvertures. Cette poussée du BTP s’explique directement par la prolifération des chantiers urbains et logistiques. «En parallèle, les services divers, l’industrie transformatrice et l’hôtellerie-restauration consolident leur emprise, devançant les activités primaires et financières», souligne Challenge.

Cette vigueur entrepreneuriale s’insère dans une trajectoire stratégique plus large, nourrie par le Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud. La construction emblématique du port Dakhla Atlantique, couplée aux projets de dessalement d’eau de mer et au déploiement d’énergies renouvelables, façonne un environnement des affaires particulièrement porteur. Alors que le Maroc a enregistré près de 43 000 créations d’entreprises à l’échelle nationale sur cette même période, Dakhla s’affirme comme un pôle émergent incontournable, prêt à consolider son rôle de hub logistique et industriel sur la façade atlantique du continent.