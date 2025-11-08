À la découverte de la Cité des métiers et des compétences de Dakhla-Oued Eddahab

La Cité des métiers et des compétences (CMC) de Dakhla-Oued Eddahab a été inaugurée, le 6 novembre 2025. (S.Bouaamoud/Le360)

La Cité des métiers et des compétences (CMC) de Dakhla-Oued Eddahab a ouvert ses portes, le 6 novembre 2025, aux jeunes stagiaires de la région. Cette ouverture coïncide avec le 50ème anniversaire de la Marche verte, une date hautement symbolique, et confirme l’engagement continu de l’État pour le renforcement des compétences et la promotion du développement dans les provinces du Sud.

Implantée à proximité de Dakhla sur une superficie de 3,9 hectares, la CMC offre une large gamme de formations qualifiantes et diplômantes alignées sur les besoins de l’écosystème économique régional et du marché de l’emploi. L’établissement dispose d’une capacité de 1.400 places pédagogiques, dont 840 dédiées aux stagiaires de première année.

Une plateforme multisectorielle au service de la compétence et de l’innovation

La CMC de Dakhla-Oued Eddahab se présente comme une plateforme multisectorielle, structurée autour de six pôles métiers regroupant 26 filières. Son approche pédagogique immersive repose sur l’expérimentation active, permettant aux stagiaires d’acquérir des compétences pratiques dans des environnements simulant la réalité de l’entreprise.

Le pôle Agriculture est doté d’une ferme pédagogique moderne, équipée de serres et d’outils adaptés pour un apprentissage pratique des techniques agricoles. Le pôle Gestion & Commerce intègre une entreprise virtuelle de simulation, tandis que le pôle Digital et Intelligence Artificielle abrite une Digital Factory dédiée à l’innovation et à la transformation numérique.

Les pôles Transport et Logistique, Agro-industrie et Pêche complètent cette offre. La CMC dispose également d’une antenne spécialisée: l’Institut spécialisé en hôtellerie et tourisme (ISHT) de Dakhla, qui accueille jusqu’à 507 stagiaires.

Des espaces modernes favorisant le savoir-être et l’épanouissement

Conçue comme un véritable écosystème d’apprentissage et de vie, la CMC de Dakhla-Oued Eddahab intègre plusieurs espaces communs dédiés à l’innovation et au développement personnel. Parmi eux: une chaîne d’innovation (espace coworking, digital factory, incubateur), un centre de langue et de soft skills, une médiathèque, un centre d’orientation professionnelle et un centre de conférences.

L’établissement met également un accent particulier sur le bien-être des stagiaires à travers des infrastructures modernes: maison des stagiaires d’une capacité de 152 lits, cafétéria, espaces de rencontres et terrains de sport couvrant plusieurs disciplines.

L’objectif est de créer un cadre propice à l’épanouissement personnel et collectif, favorisant la cohésion, le vivre-ensemble et la créativité des jeunes apprenants.

Un programme national de formation en pleine expansion

La CMC de Dakhla s’inscrit dans le cadre du programme des Cités des métiers et des compétences, projet phare de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant le roi Mohammed VI le 4 avril 2019.

À travers la CMC de Dakhla-Oued Eddahab, l’OFPPT confirme son rôle moteur dans le développement humain et économique des Provinces du Sud. Le dispositif de formation régional couvre 132 filières réparties sur 13 secteurs d’activité, avec une capacité totale de 22.233 places pédagogiques dans 16 établissements.

Ces formations répondent aux besoins en compétences dans des domaines variés: gestion et commerce, industrie, digital et IA, tourisme et hôtellerie, BTP, transport et logistique, santé, pêche, agriculture, artisanat, entre autres.

La réalisation de la CMC de Dakhla-Oued Eddahab a mobilisé une enveloppe budgétaire de 238 millions de dirhams, dont 30 millions apportés par la région. Ce projet illustre, une fois de plus, l’engagement du Royaume en faveur d’une jeunesse formée, compétente et actrice du développement territorial.