Dakhla modernise son réseau d’éclairage: plus d’efficacité, moins de consommation

تقدم أشغال تأهيل شبكة الإنارة العمومية بمدينة الداخلة

La commune de Dakhla s’attelle à un vaste chantier de modernisation de son réseau d’éclairage public. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 07/09/2025 à 16h00

VidéoLa commune de Dakhla a lancé un vaste chantier de réhabilitation de son réseau d’éclairage public. Objectif: offrir aux habitants plus de sécurité, améliorer leur cadre de vie et renforcer l’attractivité de la ville.

La commune de Dakhla s’attelle à un vaste chantier de modernisation de son réseau d’éclairage public, mobilisant une enveloppe de 40 millions de dirhams.

«Le projet de réhabilitation du réseau d’éclairage public à Dakhla s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité des services rendus aux habitants et à renforcer la sécurité dans les différents quartiers», souligne Bellah Brahim, responsable du service d’éclairage public, dans une déclaration pour Le360.

D’après le responsable, cette action de modernisation ne se limite pas à remplacer de vieilles lampes, elle implique également l’installation d’équipements LED performants, économes en énergie et intégrés dans une infrastructure totalement rénovée.

Le projet impressionne par ses dimensions

Quelque 1.000 poteaux métalliques de 10 mètres de hauteur sont en cours d’installation. Ils seront équipés de 2.000 lampes LED de 120 et 150 watts. Un choix qui garantit une meilleure qualité d’éclairage tout en réduisant la consommation énergétique.

«La longueur totale du réseau atteint 28 kilomètres. C’est toute la structure de la ville qui est repensée pour offrir une visibilité optimale, renforcer la sécurité routière et embellir l’espace urbain», détaille Saïd Mansour, ingénieur impliqué dans la conception du projet.

Ce chantier s’ajoute à d’autres projets de réaménagement lancés par la commune, dans le cadre d’un programme global inspiré des orientations royales. Objectif affiché: hisser Dakhla au rang des grandes destinations touristiques et économiques du pays.

#Éclairage public#Dakhla#Investissement#Sécurité

