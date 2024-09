Laâyoune: comment la Cité des métiers et des compétences répond aux besoins du marché de l’emploi de la région

Établissement moderne, conçu pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, la Cité des métiers et des compétences (CMC) de Laâyoune propose des formations pointues, en assurant un accompagnement optimal à ses stagiaires tout au long de leur apprentissage.

Avec une capacité d’accueil annuelle de 2.000 places pédagogiques, la Cité des métiers et des compétences de Laâyoune, fruit d’un investissement de 300 millions de dirhams, ne cesse d’attirer de plus en plus de jeunes. Selon Ali Lih, président du pôle communication par intérim, cet engouement s’explique avant tout par l’excellence et la qualité de l’offre de formation, qui couvre 46 filières réparties en six pôles métiers: la santé, le transport et la logistique, la pêche, la gestion et le commerce, l’artisanat et le digital.

Interrogés par Le360, plusieurs stagiaires ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation dispensée dans la Cité des métiers et des compétences de Laâyoune. Mettant en avant l’expertise des formateurs et la pertinence des contenus pédagogiques proposés, ils ont souligné l’adéquation des programmes avec les besoins du marché local.

Les stagiaires ont ajouté que la CMC de Laâyoune est aussi équipée d’infrastructures modernes qui favorisent une immersion pratique grâce à des équipements de pointe. On y retrouve ainsi un espace de coworking, une Digital Factory, un incubateur, ainsi qu’un centre de langues et de soft skills.

La CMC de Laâyoune est également dotée d’un centre d’orientation professionnelle pour l’accompagnement des jeunes, du choix de la filière jusqu’à l’appui à l’insertion professionnelle, en passant par la recherche de stages. On compte également une médiathèque offrant l’accès aux apprenants à un large éventail de ressources didactiques. De quoi enrichir leur formation et favoriser l’acquisition de compétences supplémentaires, tout en créant un environnement propice à la réussite académique et professionnelle.