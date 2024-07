Tanger: la Cité des métiers et des compétences presque prête, 99% des travaux achevés

Siège de la Cité des métiers et des compétences de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Dernière ligne droite pour la Cité des métiers et des compétences de Tanger. Le chantier, désormais achevé à 99%, ne nécessite plus que quelques ajustements mineurs, principalement dans les espaces extérieurs, dont notamment l’aménagement d’une ferme pédagogique qui servira de support aux formations en agriculture.

À l’intérieur, les installations sont prêtes à accueillir les stagiaires. Les salles de classe et les laboratoires sont entièrement équipés des technologies et matériels nécessaires pour offrir des formations de qualité. Ces outils permettront aux stagiaires de bénéficier d’un environnement de formation de pointe, en phase avec les besoins du marché du travail et les dernières avancées technologiques.

Les travaux à la CMC de Tanger sont presque terminés, avec un taux de réalisation avoisinant les 99%. (S.Kadry/Le360)

Il est donc prévu que cette structure ouvre ses portes aux stagiaires dès la rentrée prochaine, proposant une offre de formation répondant aux spécificités actuelles et futures de la région, avec pour objectif de favoriser l’employabilité des jeunes et la création de valeur au niveau régional.

Lire aussi : Un investissement de 300 millions de dirhams: la CMC de Laâyoune, le nouveau temple du savoir et de la formation au Sahara

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de création de 12 Cités des métiers et des compétences à l’horizon 2023-2024, proposera des formations diversifiées, à travers 87 filières, dont 73% représentent de nouvelles spécialités. Elles couvriront trois niveaux de formation (qualification, technicien et technicien spécialisé) qui seront accessibles à différents publics, auxquels s’ajoutera une multitude de formations courtes spécifiques.

Organisée en pôles sectoriels, la Cité des métiers et des compétences de Tanger sera également dotée d’espaces consacrés à l’apprentissage des langues, au renforcement des «soft skills» et au développement des compétences entrepreneuriales, le tout complété par une structure d’hébergement, baptisée les Maisons de stagiaires, avec une capacité de 450 lits et couverts.