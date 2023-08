Tanger: voici où en sont les travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences

Le chantier de la Cité des métiers et des compétences de Tanger.

Les travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences vont bon train. Selon des sources contactées par Le360, l’inauguration de cette structure, ayant nécessité une enveloppe d’investissement de 480 millions de dirhams, est prévue pour novembre prochain.

L’institution de formation tangéroise, construite sur une superficie de plus de 12 hectares, près de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Boukhalef, disposera d’une capacité de plus de 1.000 sièges pédagogiques. Elle a été conçue pour garantir une offre de formation répondant aux spécificités actuelles et futures de la région.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de création de 12 Cités des métiers et des compétences, proposera des formations diversifiées, à travers 87 filières, dont 73% représentent de nouvelles spécialités. Elles couvriront trois niveaux de formation (qualification, technicien et technicien spécialisé) qui seront accessibles à différents publics, auxquels s’ajoutera une multitude de formations courtes spécifiques.

Lire aussi : Formation, capacité d’accueil, structures... Ce qu’il faut savoir sur la Cité des métiers et des compétences de Rabat-Salé-Kénitra

Organisée en pôles sectoriels, la Cité des métiers et des compétences de Tanger sera également dotée d’espaces consacrés à l’apprentissage des langues, au renforcement des «soft skills» et au développement des compétences entrepreneuriales, le tout complété par une structure d’hébergement, baptisée les Maisons de stagiaires, avec une capacité de 450 lits et couverts.