Infrastructures, connectivité, santé... Dakhla, un modèle de développement au cœur du Sahara

Vue sur les travaux en cours sur le site du Port Dakhla Atlantique. (S.Bouaamoud/Le360)

Fidèle à la vision royale d’un Sahara marocain prospère et ouvert sur son environnement africain, la région de Dakhla-Oued Eddahab avance à pas sûrs sur la voie du développement. Grâce à une série de projets structurants, dont plusieurs à caractère royal, la «perle du Sud» est en passe de devenir un hub économique et logistique majeur, un centre d’investissement régional et international en pleine ascension.

Des infrastructures d’envergure

Symbole de cette dynamique, le port atlantique de Dakhla, véritable mégaprojet stratégique, a franchi le cap des 45% d’avancement. Ce futur port, dont la livraison est prévue pour début 2029, ambitionne de faire de Dakhla une plateforme maritime de premier plan reliant l’Afrique aux marchés mondiaux.

Autre chantier emblématique: la station de dessalement d’eau de mer, dont les travaux ont atteint 70%. Alimentée entièrement par l’énergie éolienne, cette installation écologique garantira l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation de 5.200 hectares dans la zone agricole de Bir Anzarane, au nord de la ville. Elle contribuera à positionner Dakhla comme un futur pôle agricole durable dans le Sud marocain.

Une connectivité renforcée

Dans le domaine routier, l’autoroute Tiznit–Dakhla, actuellement dans sa phase finale, constitue l’un des plus grands chantiers nationaux. Mobilisant près de 10 milliards de dirhams, elle renforcera durablement les échanges économiques et humains entre le Maroc et son prolongement africain. La route complémentaire Dakhla–Guerguerat, reliant le Royaume à la Mauritanie, avance elle aussi à un rythme soutenu et devrait être ouverte à la circulation prochainement.

Dakhla-Oued Eddahab s’impose aujourd'hui comme un véritable pôle économique et stratégique reliant le Maroc au monde.

En parallèle, la ville de Dakhla a bénéficié d’une restructuration urbaine complète, avec la réhabilitation des routes, des réseaux d’eau potable et d’assainissement, la modernisation de l’éclairage public, et la création de nouveaux espaces verts, terrains de proximité et zones de loisirs.

Un carrefour de rencontres internationales

Grâce à son cadre exceptionnel et son hospitalité, Dakhla s’est imposée ces dernières années comme une destination incontournable pour les forums internationaux. En 2025, la ville a accueilli plusieurs événements diplomatiques, économiques et culturels majeurs, réunissant des figures de premier plan venues débattre du développement durable et de l’avenir du continent africain, consolidant son rôle de pont entre l’Afrique et l’Europe.

Un système de santé en pleine expansion

Le secteur sanitaire n’est pas en reste. L’ouverture de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS), de la Clinique internationale de Dakhla et de cinq centres de santé urbains et ruraux dans la province d’Oued Eddahab illustre la montée en puissance de l’offre médicale locale. L’achèvement prochain du Complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI viendra renforcer encore ce réseau de soins moderne au service des populations du Sud.

Capitale des sports nautiques

Fidèle à sa réputation de paradis du vent et de la mer, Dakhla poursuit son ascension dans le domaine du sport et du tourisme durable. La région a accueilli avec succès plusieurs compétitions internationales, telles que la 9ème édition du Dakhla Downwind Challenge, la 2ème Coupe intercontinentale de padel, le 1er concours international de pêche sportive, la 15ème Coupe du monde de kitesurf, ainsi que la 3ème édition du Wingfoil.

Ces événements confirment la vocation sportive et touristique d’une région qui attire, chaque année, des milliers d’athlètes et d’investisseurs venus du monde entier.