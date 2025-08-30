Economie

La région de Dakhla-Oued Eddahab choisie comme laboratoire de l’aquaculture durable du pays

Dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Par Souilme Bouaamoud
Le 30/08/2025 à 15h51

VidéoLe Maroc entame une nouvelle phase de sa stratégie aquacole, dix ans après les premières initiatives. La région de Dakhla-Oued Eddahab a été choisie comme zone pilote pour tester une approche révisée qui vise à concilier croissance économique, durabilité environnementale et attractivité pour les investisseurs.

Le Maroc a franchi une étape clé dans sa stratégie d’aquaculture. L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) a annoncé une révision ambitieuse des Plans d’aménagement aquacole (PAA), qui couvrent aujourd’hui près de 70 % du littoral. Première à ouvrir la voie, la région de Dakhla-Oued Eddahab, qui bénéficiera d’un budget de 4,7 millions de dirhams destiné à élaborer un plan de nouvelle génération, intégrant une évaluation environnementale stratégique, un projet de structures aquacoles (PSA) et son étude d’impact.

Cette réforme a été rendue possible grâce à l’entrée en vigueur du décret n° 2.23.1032, qui modernise les procédures d’autorisation des projets et renforce les critères de durabilité. De plus, elle s’accompagne de la mise à jour du schéma directeur d’aménagement urbain de Dakhla, adopté en 2015 mais devenu insuffisant face à l’essor des activités maritimes et industrielles.

Près de 24.000 hectares de zones maritimes ont déjà été identifiés pour accueillir de nouveaux investissements, concentrés sur trois filières principales: l’élevage de poissons, la conchyliculture et la culture d’algues.

À ce jour, le Royaume a mobilisé 1,5 milliard de dirhams d’investissements publics dans l’aquaculture, permettant d’atteindre en 2024 une production de 7.000 tonnes, générant 310 millions de dirhams de revenus.

L’année dernière seulement, pas moins de 200 fermes aquacoles ont vu le jour, appuyées par la publication de 322 conventions au Bulletin officiel et le développement de nouvelles unités d’écloserie pour consolider la chaîne d’approvisionnement.

Lire aussi : Dakhla-Oued Eddahab: aquaculture, routes, espaces verts... Le conseil régional approuve une série de projets

Les ambitions du Maroc sont claires: mettre en œuvre 450 projets aquacoles, dont 123 à vocation sociale, spécialement conçus pour les jeunes, les coopératives de pêche artisanale et les porteurs de projets locaux. À terme, l’objectif est d’atteindre une production annuelle de 390.000 tonnes, de créer 6.300 emplois directs et de positionner le pays comme un leader africain de l’aquaculture durable.

À travers cette nouvelle génération de plans, le Royaume adopte une approche intégrée qui conjugue données scientifiques, impératifs sociaux et économiques et protection des ressources marines. En se plaçant à l’avant-garde de cette stratégie, la région de Dakhla-Oued Eddahab devient la vitrine d’un modèle national où modernité, durabilité et développement inclusif avancent de concert.

Par Souilme Bouaamoud
Le 30/08/2025 à 15h51
